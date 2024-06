Nancy Dupláa reveló quién es el actor que mejor besa y su respuesta sorprendió

Escuchar

Con más de treinta años de carrera, Nancy Dupláa tiene mucha experiencia acumulada frente a las cámaras. Estuvo al frente de grandes éxitos televisivos como Verano del ‘98, Los buscas de siempre, Padre Coraje, Socias y Graduados. A lo largo de las ficciones en las que participó, le tocó besar a muchos colegas que oficiaron de su pareja en las historias que le tocaba contar, por eso, cuando contó quién es el actor que mejor besa sorprendió a todos.

La revelación se dio durante una entrevista que le dio a Guido Kaczka y Claudia Fontán en La 100. Allí se sometió al juego del “Botón rojo” y respondió varias preguntas de diferente tenor como por ejemplo si era una madre celosa. Una consulta que recibió un contundente “no”.

Luego, los conductores quisieron saber: “¿el mejor besador en ficción?”. “No sé, todos... Adrián besaba muy bien”, contestó haciendo referencia a Adrián Suar. “Es buen besador porque tiene experiencia, sabe ver bien todo” , añadió destacando el ojo del productor, para enfocarse bien en lo que la cámara necesita. “Pablo también”, sumó, destacando a su esposo, Pablo Echarri.

“Besar en televisión es un arte. Andrea del Boca sabía bien, tenía tiempos, sabía cómo. Hay que hacer el chamullo, no besarse en serio, aunque a veces te besás de verdad”, agregó entre risas.

En otra de las preguntas, Dupláa confesó que de joven tuvo algunos amores muy intensos. “Yo cuando me enamoré, me enamoré fuerte, a veces mal. Muy de mi generación, con sufrimiento, del todo por el todo, de entregar todo”, reflexionó sobre las relaciones que tuvo hace algunos años. “Me parece que en la adolescencia muchas de nosotras atravesamos eso, estar a disposición total, todo era en base a armar una familia, a casarse”, continuó.

Por último, la actriz contó si abriría su pareja con Echarri. “Es una buena pregunta ¿Cómo hace uno para decir la verdad sin decirla del todo? Es algo muy íntimo esto”, comenzó diciendo. “ No me lo imagino, pero sería algo como libertad de alma y de cabeza total. El amor es eso, esencialmente la libertad de ser ”, culminó sin explicitar si estaría dispuesta o no a tener una relación abierta.

Un amor de más de 20 años

Pablo Echarri y Nancy Dupláa llevan más de veinte años juntos (Fuente: AFV / ARCHIVO)

Lo cierto es que más allá de todo, Dupláa y Echarri llevan 24 años juntos, 17 de casados, y tienen dos hijos en común: Morena y Julián. En uno de los últimos aniversarios de boda, la actriz le dedicó un romántico posteo a su marido

“Te miré... Me miraste. Me gustaste... Te gusté. Me pediste casamiento... ¡Te dije que sí! Y ahí vamos, haciendo camino al andar, juntos, en complicidad“, escribió en Instagram. “Eso sí: las risas nunca faltan, por suerte... Que así siga siendo. Te amo, hermoso. ¡Gracias, gracias, gracias por ser como sos!”, completó.

Unos días después de dicho mensaje, durante su visita a Noche al Dente (América), la actriz reveló cuál es el secreto para mantener viva la pasión, luego de haber pasado casi una vida juntos. “Es un laburo, no es fácil”, dijo durante la charla. Y continuó: “Yo creo que estamos diagramados en que tenemos que casarnos, tener hijos y que eso sería el símbolo de la felicidad. Eso viene de la prehistoria, como que esa es la felicidad. Y la realidad es que hay que ser feliz con lo que a uno le pasa. Yo sigo transcurriendo con él y algo está vivo y eso que está vivo es lo principal. Me copa”.

“Tenemos nuestros momentos donde nos queremos matar, que está todo mal y hay crisis, que ahí es cuando ves si tenés ganas de resolver eso o de mandar a la mierda. Y eso siempre lo hablamos y refundó algo”, dijo sobre el secreto de su matrimonio largo y feliz, ese que fue capaz de atravesar todas las tormentas que se le cruzaron en el camino.

LA NACION

Temas Nancy Dupláa