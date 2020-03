La periodista disparó contra Jorge Lanata y recordó cuando trabajaban juntos en Página 12 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020 • 15:59

En las últimas horas, una inesperada pelea estalló entre Nancy Pazos y Jorge Lanata . ¿Qué pasó? En el día de ayer, el periodista de Lanata sin filtro estuvo como invitado en el primer programa de Marina Calabró como conductora de Confrontados y se sometió a un divertido ping pong en el que eligió a Yanina Latorre por sobre Nancy Pazos .

Además de la amistad y los años de trabajo que lo unen con la panelista de LAM , el conductor explicó los motivos de su elección: "Una vez, yo esto nunca lo conté, entramos a una mueblería que hay en la calle Arenales, circunstancialmente nos encontramos con Nancy en la puerta. No es por nada pero yo soy un poco más popular y conocido que ella. Nancy entró como si fuera Elizabeth Taylor al lugar y empezó a mover los brazos de una forma. ¡Pará un poco nena! Ella es así. No está bueno creértela cuando no sos nadie", lanzó sin filtro.

Al escuchar sus dichos, la reacción de Pazos no tardó en llegar. Lejos de poner paños fríos, la periodista de Rock & Pop le contestó en Los ángeles de la mañana . "Me costó muchísimo acordarme en qué momento nos habíamos cruzado. Yo no podría comprar en ese lugar ni mucho menos", comenzó en tono irónico. "Jorge, estás grande -lanzó luego-, se te nota, te volviste conservador del conurbano. Es lo peor que te podía pasar. Sos un horror. Eras el tipo al cual realmente todos admirábamos cuando llegamos a esta profesión y te convertiste en esto que sos hoy, que es realmente patético. Así que besito en la frente que vos botox no te ponés".

Tras contar que trabajaron juntos en Página 12 , la periodista siguió su relato con Lanata en la mira. "Yo reconozco que sos mucho más conocido que yo, pero no hace falta decirlo tantas veces. Tiene un problema de inseguridad a esta altura de las circunstancias. La verdad que me quedo con el recuerdo del Jorge que conocí en aquella época. Fue uno de los primeros tipos que me dio una oportunidad", indicó. Y cuando parecía que venía la calma, llegó la tormenta. "Él en esa época la perseguía a Margarita, su secretaria. Le tiraba tazas por la cabeza cuando no le gustaba algo. La verdad que en ese momento fue un tipo súper importante. Yo siempre conté que mi primer perfume francés me lo regaló él y ahora estoy pensando: ¿no será alguna facturita por no haber logrado nunca llegar a ningún lado más intimo?, completó, entre risas.

Por último, Pazos criticó al conductor por seguir fumando a pesar de su enfermedad. "Una persona que tuvo que atravesar los momentos feos de salud que el atravesó, que alguien le donó su riñón para que él después le falte el respeto a esa memoria y siga fumando como lo hace, no me parece bien. Sé que es un vicio pero eso habla de su egoísmo en la vida, porque cada vez que le pasa algo su familia sufre", remató.