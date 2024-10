Natalia Oreiro protagonizó una jugada producción de fotos antes de los Martín Fierro de Cine: “Pura emoción”

Escuchar

Antes de la gala del Martín Fierro de Cine 2024, mientras se preparaba para el evento, Natalia Oreiro dejó volar su imaginación, se prestó al juego y posó para la lente del fotógrafo uruguayo Bruno Imanol en la intimidad de su habitación. El resultado fue una impactante producción que la artista compartió en sus redes sociales. “Fotones”, resaltó junto a las imágenes.

Oreiro eligió compartir 12 fotografías, que dividió en tres momentos. En las primeras se la ve luciendo su largo y vaporoso vestido en tono aguamarina, un diseño que ella misma creó, que ejecutó Manuel González y que se destacó en la alfombra roja. En las postales, la cantante juega con la volatilidad de la falda y logra una imagen que recuerda a las grandes divas de Hollywood. “Infinitas gracias por la noche de ayer. Pura emoción”, escribió, además de agradecer especialmente a su equipo de trabajo.

Luego de algunas fotos de Oreiro en el pasillo del hotel donde se cambió, llegan las capturas más íntimas. En una seguidilla que invita a espiar en el backstage de su producción, se la ve mientras la maquillan y ya lista, posando frente al espejo.

Las imágenes más personales fueron captadas por Imanol cuando la artista comenzó a colocarse el vestido. Con la mirada en el lente, Oreiro posa en ropa interior mientras le ajustan el vestido. Y si bien ella no las publicó, el fotógrafo compartió dos retratos más, los más jugados de la tarde: en una se la ve a Oreiro a medio vestir, con el pecho desnudo y sosteniendo el vestido a la altura de las caderas, y en la otra la captura es de espaldas con la prenda tapando sus piernas y dejando su cola a la vista.

“Uno de los momentos que más disfruto como fotógrafo es retratar a @nataliaoreirosoy, porque además de que obviamente es un honor laburar con esta mujer, es un divague muy divertido que sucede en 3 minutos (literal) muy intensos y disparatados y con un team que siento familia”, escribió Imanol en su cuenta de Instagram junto a su trabajo. “Nada más lindo que compartir, disfrutar lo que hacemos y en tanta confianza”, agregó. “¿Qué pretende usted de mí?”, comentó luego, divertida y en clara alusión a la famosa frase de Isabel Sarli, la propia Oreiro.

El premio de Oreiro y su homenaje a Graciela Borges

Oreiro se llevó una de las estatuillas de la noche: la de mejor actriz de serie por su trabajo en Iosi, el espía arrepentido, la serie de Daniel Burman que se puede ver en Prime Video. La uruguaya se impuso a Mercedes Morán, María Rosa Fugazot, Pochi Ducasse, Mina Serrano, Micaela Riera y Pilar Gamboa. En su discurso, agradeció el premio, destacó el trabajo de sus colegas y aseguró que no era un reconocimiento que esperara, por lo que agradeció a APTRA. “También quiero agradecer a los directores Daniel Burman, Sebastián Borensztein y Alejandro Hodara, por escribir y dirigir una historia tan terrible y necesaria de la historia nacional”. Por último, Oreiro deseó que las películas argentinas se sigan viendo en las salas, pidió por educación, trabajo, salud y cultura. “ Solo las personas que piensan de forma individual no piensan que la salida es colectiva. Muchas gracias y viva la industria nacional ”, cerró.

Natalia Oreiro y Graciela Borges GERARDO VIERCOVICH

Esa no fue la única incursión de Oreiro sobre el escenario. La actriz se adueñó del micrófono para leer unas palabras que escribió para Graciela Borges en su homenaje y que emocionaron tanto a la actriz como al resto de los artistas. “Cuando tu padre no quiso que te dedicaras a la actuación, tu convicción más profunda hizo que el mismísimo Borges te cediera su apellido y vaya que lo has enaltecido. Porque sos inmensa. Como actriz, cercana e inalcanzable, misteriosa, luminosa, llena de poesía y de sensibilidad. Dueña de una mirada que parece atravesar la galaxia y el universo para entrar en el alma de todos los espectadores y de quienes te amamos”, arrancó y los ojos se le llenaron de lágrimas.

Luego de repasar algunas de sus más recordadas interpretaciones, Oreiro destacó a su amiga y colega como persona. “Sería injusto reconocer solo ese talento que se percibe en tus actuaciones porque eso se ve y es obvio. ¿Sabés que sos de otra galaxia? Porque es tan notable tu humanidad, tu esencia cristalina, pura, de niña, mujer, madre, amiga, compañera. Tan agradecida de la vida que da orgullo ser tu amiga, tan generosa con las nuevas generaciones de directoras y directores. Con las actrices que tanto te admiramos y que siempre encontramos en vos una palabra de aliento”, siguió. “Tenemos tanto que aprender de vos, de tu corazón. Gracias por hacer de este mundo, a veces tan cruel, un mejor lugar porque vos existís”, cerró la actriz.

