Natalie Pérez: "Estoy feliz y abierta a la maternidad"

27 de septiembre de 2019

Entra como un torbellino con un bolso al hombro en el que no faltan el mate y el termo. "Ahora sí que necesito un té de tilo", dice con una sonrisa. Lo que pasa es que a Natalie Pérez la buscan por todos lados. Si no es por su música es por la exitosa nueva tira de Telefe, Pequeña Victoria, y si no es por la ficción es porque la semana que viene se estrenará Amor de película, la comedia romántica que la tiene como protagonista junto a Nicolás Furtado.

Viene de grabar las escenas de la ficción que encabeza junto a Julieta Díaz, Inés Estévez, y Mariana Genesio. Ni bien terminó su larga jornada en el canal, viajó directo a su sala de grabación para ensayar los temas de su disco: Un té de tilo por favor. Mientras se acerca para saludar, tararea canciones con cada paso, como una radio que nunca se apaga. Se está preparando para sus shows. Este sábado se presentará en el Teatro Vorterix y, el 24 de noviembre, en La Trastienda.

Natalie Pérez apuesta a su música con algunas reversiones de los temas de su disco Un té de tilo por favor Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

La actriz y cantante define este momento de su carrera como "efervescente", porque siente que todo está a flor de piel, y lo vive con mucha intensidad. "A veces, cuando pasan tantas cosas juntas en la vida de uno, es muy difícil disfrutar. Trato de ver el vaso medio lleno. No tan vacío, ni tan lleno, para no ahogarme", le confiesa a LA NACION.

Natalie se describe como familiera, un poco colgada, impulsiva y a veces autoexigente. Es ese combo de naturalidad y espontaneidad lo que la hace especial. Su música, lejos del pop radial, apuesta por un sonido que coquetea con el folklore, la cumbia, el carnavalito; y se da algunos lujos como cantar con una grande del rock nacional, Fabiana Cantilo, en la reversión de su tema "Pegaditos"; una colaboración con Coti, en "Quisiera", y además promete que habrá más sorpresas en sus shows.

-El año pasado fuiste al show de Natalia Lafourcade en La Trastienda, y al poco tiempo vos terminaste presentando tu disco en el mismo lugar. ¿Cómo lo estás viviendo?

-Es todo muy mágico. Incluso fui la telonera de Natalia Lafourcade en el Gran Rex. Fue como un círculo. Y ahora, armamos estos shows porque se festeja el primer cumpleaños de mi disco Un Té de tilo por favor el 28 de septiembre. Cuando alguien festeja un año de vida, te vas del cumple con un souvenir; y de alguna manera yo quise que mis oyentes se llevaran de regalo algunos duetos.

Natalie Pérez y Fabiana Cantilo - Pegaditos 03:26

Video

-¿Cómo elegiste a los cantantes con los que reversionaste tus temas?

-Al trabajar en forma independiente el camino es muy distinto, porque no tengo tanta repercusión. No es tan fácil que esté sonando mi música en la radio. Entonces pensé en darle a mi disco un brillito antes de su cumpleaños. Lo hablé con mi manager para ver con quién podía cantar. Hicimos una lista con todos los nuevos cantantes y yo le dije: "No, no va por acá". Me preguntó: "Pero Natalie, ¿vos con quién querés cantar?'. Y ahí le dije: con Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro, Fito Páez, Loli Molina, Coti, Abel Pintos, Lisandro Aristimuño, Los Caligaris, entre muchos otros grossos. Así empezó todo, tirando los nombres.

Un té de tilo por favor ya cumple un año desde su lanzamiento, y por eso, la actriz eligió hacer una reversión con invitados de sus temas Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

-¿Y después los contactaste y les planteaste tus sueños?

-Sí, fui consiguiendo los teléfonos de todos. Les empecé a escribir a cada uno y se fueron copando. Por ahora se armaron cuatro: Fabi, Loli Molina, Coti y Los Caligaris. Y hay un quinto: un mega artista sorpresa que estará como invitado en uno de mis shows.

Natalie Pérez y Coti - "Quisiera". Fuente: Youtube 03:47

Video

-Definiste tu música como "sonidos orgánicos y autóctonos latinoamericanos fusionados con el pop". ¿Cómo te diste cuenta del estilo de música que querías hacer?

-Yo quería encontrar un sonido genuino. Para mí fue toda una búsqueda. Me ayudaron mis productores, Nicolás Cotton y Mateo Rodo, porque a mí me gusta todo tipo de música, desde el rock nacional y la cumbia, hasta el folklore y el blues. Pero va por el lado de lo que me hace sentir más cómoda, según el estado de ánimo y el día a día. Creo que nadie escucha siempre baladas o siempre heavy metal. Vamos variando. Lo primero que surgió fue esto. No tengo idea por donde va ir mi próximo disco.

La música de Natalie Pérez a pleno: este sábado 28 en el teatro Vorterix y 24 de noviembre en La Trastienda Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

-Hoy se te ve orgullosa de tu música, disfrutando de lo que hacés.

-Sí. Aunque a veces siento que modificaría algunas cosas; no sé si es por mi lado perfeccionista o es que me aburro muy rápido de todo. Igual, hace 22 años que actúo y parece que de eso no me aburro tanto [se ríe]. Pero lo bueno de la actuación es que fueron también 22 personajes distintos. Eso me dio la posibilidad de jugar. Y la música es igualmente infinita. Yo creo que a los 40 me gustaría tener mi disco de rock-blues. Me quedan siete años, así que en el medio puedo meter dos discos más y ese sería como para coronar.

-Jugando un poco con los títulos de tus canciones. ¿Qué haría Natalie Perez si fuera "el último día" de su vida?

-Mmm...a ver, si tengo 24 horas, primero haría un gran banquete familiar donde seguro cocinan mis dos abuelas. Disfrutar en familia como todos mis domingos, compartir, ver fotos, recuerdos, y morirnos de risa. Después me haría una panzada de caminatas furiosas con mi perro y abrazaría a todo el mundo, a cualquiera que vea en la calle. Y después muy sacada me iría a bailar. Por último, si coincido con alguien haría el amor hasta que todo explote.

"Si fuera el último día de mi vida, y coincido con alguien, a la noche haría el amor hasta que todo explote"

-Otro tema tuyo se llama "Lo que perdimos", ¿vos sentís que te perdiste de algo en la vida?

-Me perdí de muchas cosas sí, pero gané un montón de otras. Cuando yo tenía 11 años o 15 no podía ir al cumpleaños de nadie. Y todas mis amigas iban. Un poco me lamento por eso, pero no tengo traumas de la infancia que me afecten en la vida adulta. Por suerte todavía no estoy muerta, así que tengo tiempo para rescatar muchos valores. En mi canción justamente se habla de recuperar el respeto que se perdió entre las personas; de apostar a sanar las heridas de un otro, aún cuando tal vez no se pudo cultivar un buen vínculo, se puede pedir perdón, y mejorar.

-¿Y ya estás trabajando en un segundo disco?

-Ya tengo las dos primeras canciones. Lo cierto es que recién ahora voy a terminar de grabar Pequeña Victoria. Eso me lleva mucho tiempo. Tuve pocos momentos para pensar en la música y si bien siempre se me ocurren cosas no me estuvo dando la capocha por mi ritmo de vida. Mi idea es viajar para inspirarme, conocer otros lugares, otros músicos, otros productores. De todas formas uno proyecta lo que le gustaría a futuro, y después la vida te da un cachetazo y te dice: "no, ésto no es así, esto va para allá' y vos le decís "dale, listo".

Natalie Pérez - Entrevista LA NACION 01:58

Video

La voz de Natalie Pérez en la cortina musical de Pequeña Victoria

Una vez más, la actuación y el canto se combinan en la vida de Natalie. Son dos aspectos inseparables, que se retroalimentan y vienen anexados a su personalidad. Ella compuso "De a dos", la canción de apertura de la nueva ficción, junto al músico patagónico Lisandro Aristimuño.

Cuando LA NACION la consulta sobre sus comienzos artísticos ella rememora sus primeros proyectos: "Yo en realidad arranqué con la música. Primero cantaba singles para propagandas, después saqué un disco infantil de electro-pop. Fue un éxito. Me encantaría que se relance ese material, porque juro que era espectacular".

No es la primera vez que despliega en la pantalla su perfil multifacético: ya cantó junto a Luciano Pereyra en Las Estrellas, y dejó su huella con su participación en el musical televisivo de Adrián Suar, The Host. Ahora, la vemos metida en la piel de una joven que alquila su vientre, con una historia de vida cargada de injusticias, y un drama familiar.

La actriz interpreta a Bárbara, la madre que alquila su vientre en la nueva tira de Telefe, Pequeña Victoria Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

-Cuando viste el guion y conociste a tu personaje ¿qué fue lo primero que pensaste?

-Pensé: "¡La tengo que romper!" [risas]. A nosotros los actores nos gustan las historias, y ésta es tremenda. Me encantó todo de Bárbara. Dije: "¡ah bueno, no tiene desperdicio!". Pero también sentí una gran responsabilidad, porque son temas delicados los que se tocan: la prostitución, el alquiler de vientre, una maternidad diferente. Es una chica jovencita que viene del sur y necesita dinero. Es tal el despojo y el poco cariño que le tiene a su cuerpo que toma la decisión de alquilar su vientre para satisfacer los caprichos de una madre manipuladora. Prefiere eso antes que prostituirse. Sigue de alguna manera utilizando su cuerpo, "alquilándolo", pero por una causa mucho más hermosa. El resultado es una pequeña Victoria para las cuatro.

"Cuando vi por primera vez el guion de Pequeña Victoria dije: ¡La tengo que romper!"

-Da la sensación que éste es uno de los papeles más dramáticos que hiciste.

-Sí. Es uno de los más dramáticos y comprometidos. Este personaje me hace acordar a lo que sentí cuando interpreté a Camila O'Gorman en el musical de Fabián Núñez, en el teatro Lola Membrives ( Camila, nuestra historia de amor). Era una historia verídica, nacional, del 1800. Súper fuerte. También implicaba mucha responsabilidad [se trataba de una joven aristócrata de 22 años que se enamora de un sacerdote de 23; al cura no se le permitió abandonar los hábitos y aunque ella estaba esperando un hijo suyo, el General Juan Manuel de Rosas no tuvo piedad y ordenó la pena de muerte para los dos].

Bárbara, el personaje de Natalie Pérez en Pequeña Victoria 05:39

Video

-Hubo una juntada de todo el elenco para mirar juntos el estreno del primer capítulo, al unísono con el público, ¿cómo lo vivieron ustedes?

-Estuvo increíble. Todos pudimos ver el laburo de los demás, porque cada uno hace sus propias escenas, entonces las de mis compañeros no las había visto nunca. Ahí sucede la magia, cuando ves el esfuerzo de todos. Desde el técnico, hasta el musicalizador, la edición, el maquillaje, todo. Es un maravilloso trabajo en conjunto de mucha gente detrás.

-Como dijiste vos, los temas que pone en escena la novela son muy fuertes, abren debate. ¿A vos qué te parece lo más difícil de la historia, de lo que pudimos ver hasta ahora?

-Un momento re difícil es cuando la abogada le dice a Barby y a Jazmín : 'No tienen que generar el vínculo, no tiene que haber apego, jamás'. Creo que ninguna de las dos piensa lo tremendo que puede ser eso. Yo no soy madre, pero me imagino que darle de comer a tu hijo debe ser la aventura más hermosa del mundo, el momento donde creás ese apego instantáneo. No hay nada que se pueda comparar con eso. Mi personaje es una chica que necesita mucho cariño y de pronto siente que hay una criaturita tan vulnerable que la quiere y la necesita, ¡es muy heavy!

"Aunque no soy madre, me imagino que darle de comer a tu hijo debe ser la aventura más hermosa del mundo, nada se puede comparar con eso"

-Ya que hablaste de maternidad, una vez dijiste que querías tener siete hijos.

-Sí, era la idea, pero ahora ya estoy más complicada. Podría ser únicamente si tengo quintillizos el año que viene, así, todos de una vez [risas]. Me encantaría. No sé si cinco, pero dos, seguro. Un dos por uno estaría buenísimo. Yo siempre quise ser mamá. Nunca tuve problema con eso. Es más, si llegaba a los 21 lo iba a tener, si llegaba a los 25 también. Voy a cumplir 33 y no llegó el momento. Pero estoy feliz y abierta a la maternidad. Todas mis amigas me dicen que soy re mamá. Los nenes me encantan.

Pérez asegura que tiene deseos de ser mamá en el futuro, y sueña con sacar un nuevo disco, viajar y probar suerte en otros países Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

-También saliste en la tapa de la revista Paparazzi diciendo: "A esta edad pensé que iba a tener tres hijos pero estoy sola". ¿Cómo estás hoy?

- Estoy separada, sí. Pero estoy tranquila. Nunca estoy sola, porque tengo una familia hermosa -que me acompaña, tengo amigos y también a mi perro. La verdad es que no tuve tiempo de replantearme nada. Cuando termine la novela lo pensaré.

-También cuando estuviste en el living de Susana, ella te preguntó por qué te habías separado

- Sí, la quería matar a Su [se ríe]. Pero conté lo que pasó, que me levanté a las 8 de la mañana, discutimos y me fui. Ya veníamos de un desgaste. Nosotros nos amamos. Pero en este momento de la vida no coincidimos y me pareció justo y necesario tomar una distancia. Después, no se sabe, el amor todo lo perdona.

-¿Entonces, las puertas están abiertas para una reconciliación?

-Las puertas del amor no se cierran nunca. Por ahí nos volvemos a encontrar. No tengo idea. No lo analicé porque no era el momento.

-¿Y ahora qué se viene en tu vida; qué vas a hacer después de que termines de grabar Pequeña Victoria?

-Me voy a dedicar de lleno a la música. Todo octubre voy a estar acá en capital y se lo dedico 100% al disco, en noviembre me voy de viaje y así seguiré, me iré a cantar por ahí... por la vida.