Nati Jota habló sobre el ciberacoso que sufrió

1 de julio de 2020 • 17:48

Todavía hay repercusiones sobre el agresivo audio que Nati Jota recibió en una de sus historias de Instagram y que compartió con sus seguidores. "Me llegan muchos mensajes y, de alguna manera, te curás de espanto pero este me dejó flasheada porque en ese audio y sentí el odio con el que hablaba . Me dejó angustiada y con una sensación rara, por eso lo compartí", contó la influencer en El show del problema , que Nicolás Magaldi (elnueve).

Y agregó: "Sentí que era algo conmigo y con todas las mujeres. Me parece que es un potencial delincuente, con un odio fuerte por la mujer, un desprecio y eso quise recalcar. Es el mismo pibe que puede estar en una situación de intimidad con una chica y hacerle algo que no está bueno".

Jota contó también que le contestó, pero que decidió no exponerlo. "Nunca puse su nombre porque no sumaba que lo bardeen un montón de personas. Pero le escribí por privado y le pregunté por qué me estaba escribiendo eso. Era un pibito de 21 años que se justificó con cosas raras y lo deje ahí".

Ciberacoso

Micaela Viciconte , panelista del programa, contó su propia experiencia: "Toda la vida me han llegado fotos y mails. Cuando ni era conocida, en Mar del Plata, me decían que sabían todos mis movimientos, qué ropa usaba, si estaba con una amiga, si me iba de viaje. Estaba muy asustada porque estaba haciendo el curso de salvavidas y volvía a casa sola, caminando ocho cuadras y durante un tiempo me acompañaron mis amigas".

Cinthia Fernández también sumó su vivencia: "A todas las mujeres nos pasó algo, alguna vez. Yo recibí amenazas muchas veces, hasta me dijeron que me iban a cortar la garganta, a tirarme ácido. Yo fui a la Justicia para que investiguen y se sepa".

Finalmente, Silvina Luna dio su testimonio: "Son pervertidos que existieron toda la vida. Cuando era chica, camino al club, se nos acercaba un tipo y nos mostraba sus partes".