Nati Jota reveló la verdad sobre su relación con Gastón Edul y explicó por qué no está en sus planes volver a Luzu

Este martes, Ángel De Brito y Dalma Maradona recibieron en Ángel Responde, en el canal de streaming Bondi, a Nati Jota, que en los últimos días se encontró en el centro de la polémica por su muy subido de tono“chichoneo” con el periodista deportivo Gastón Edul.

El tema, por supuesto, fue uno de los tópicos de la conversación. Y si bien la influencer aseguró que no ocurre nada con su compañero de Sería increíble, no cerró del todo las puertas a que en algún momento pueda haber un romance entre ellos. “ Tengo buena onda con Gastón, pero no pasó nada. Es un chiste que hacemos al aire ”, indicó.

En ese momento, la producción del programa emitido por Olga puso al aire una foto de los dos, en los que se los veía muy cerca el uno del otro. Dalma, entonces, recordó que ambos coincidieron en Miami, cuando fueron a cubrir el inicio de la Copa América, pero Jota aclaró: “No nos cruzamos, me lo crucé en vivo, nada más”.

Entonces, le plantearon qué haría si él la invita a cenar. “ No podría ir a un restaurante. Es difícil si todo el mundo está ‘¡dale!’, ‘¡dale!’... Y todo el mundo está así, mis amigas, mi familia. Mi tía el otro día me dijo: ‘¡Qué linda esa canción que les ponen de fondo cuando joden en el programa! Con esa tenés que entrar en el casamiento’”.

En otro tramo de la entrevista, Ángel De Brito le transmitió la pregunta de uno de los oyentes: “¿Te sentís más valorada en Olga?” y agregó otro interrogante: “¿Te fuiste mal de Luzu?”. A la hora de responder, Jota no se anduvo con rodeos: “No me fui mal para nada, y mi salida no tuvo que ver particularmente con cuestiones de plaga. Fue un todo. Había algo de la dinámica, de los temas de los que hablábamos y del programa que me hacía sentir que ya había dado todo lo que podía dar ahí. Entonces, la motivación y el desafío sentí que estaban resueltos ”.

“Tampoco es que decía: ‘Ay, bueno, pero me pagan una fortuna’... Igual, nunca me guié por la plata a la hora de elegir un trabajo. Me sentía cómoda, pero ya había dos cosas que... Y me costó mucho tomar la decisión porque en ese momento Luzu era el único canal de streaming, y me preguntaba qué vendría después de eso . En ese momento no pensaba en otro canal al que le fuera tan bien”, agregó.

De Brito, entonces, le preguntó si volvería a trabajar en aquella señal, y otra vez Jota respondió sin vueltas. “En este momento no, porque estoy muy bien en Olga. Pero no es que quedé mal con Luzu y nunca más volvería. La verdad es que los quiero un montón”.

Una salida sorpresiva

El lunes 13 de febrero de 2023, los seguidores de Nadie dice nada, el ciclo que Nicolás Occhiato conduce por Luzu TV, se sorprendieron con una inesperada noticia: Nati Jota, una de las integrantes del equipo, abandonaba el programa. Ante el asombro de sus propios compañeros, la influencer explicó los motivos.

Nati Jota y Nicolás Occhiato Collage

“No es un chiste. Vamos a contextualizar la situación porque esto no se lo espera nadie. Nosotros tampoco. Pasó ahora, en este último tiempo. Yo también estoy nervioso, eh, pero porque no sé cómo manejarlo... Pero es una realidad”, dijo el conductor del ciclo dándole la palabra a su compañera.

Entonces, Nati Jota tomó la palabra y le anunció a la audiencia las razones por las que decidió dejar el matutino. “Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada!”, confesó mientras se ponía la mano en el pecho para sentir sus palpitaciones. Finalmente, después de tanta intriga, la panelista rompió el silencio: “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie dice nada, en Luzu. Ya lo saben todos los que están acá. Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado . Es un salto a no sé donde”, aclaró ante las posibles especulaciones sobre su destino laboral.

“Se me plantó esta idea y empecé a sentir que no estaba dando mi 100% quizás, y no me parecía justo para el proyecto por todo lo que me dio, lo que significa y tampoco para mí misma”, agregó en aquel momento.

