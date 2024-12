Nazarena y Barbie Vélez: madre e hija, unidas por un proyecto teatral, se atreven a marcar sus defectos y virtudes

Nazarena y Barbie Vélez vuelven a trabajar juntas después de 10 años: el próximo 21 de diciembre estrenan Suspendan la boda, en el Teatro Candilejas de Carlos Paz. Pero no solamente son compañeras de elenco, sino también socias en este proyecto que también involucra a Santiago Caamaño, pareja de Nazarena desde el 2019, y a Lucas Rodríguez, marido de Barbie y padre de su hijo Salvador. LA NACIÓN conversó con madre e hija, quienes cuentan por qué armaron esta comedia a su medida, pero también hablan de su relación, de sus virtudes y defectos. “ Es un planazo trabajar juntas ”, coinciden.

La última vez que se subieron juntas a un escenario fue en el 2014, cuando hicieron Los Grimaldi, también en la plaza cordobesa. En el medio pasaron muchas cosas: Nazarena conoció a su pareja, Barbie se casó, nació Salvador -que en febrero cumple dos años- y la familia tuvo momentos tristes y alegres. Ya con su hijo un poquito más grande, Barbie tenía ganas de volver a trabajar, y en una juntada de un domingo cualquiera se les ocurrió hacer una comedia.

“La última obra que hice fue estando embarazada y tenía muchas ganas de volver a trabajar. Se lo dije a mi mamá y nos dieron ganas de hacer algo juntas. Surgió esta comedia que hicimos de cero, la mandamos a escribir, estuvimos en cada detalle, en la escenografía, el vestuario, las personas. Estamos con muchas ganas, muy entusiasmadas. Además, trabaja Santiago, que es el marido de mi mamá y un actor excelente. Es una producción y una comedia familiar; la gente va a poder venir con toda la familia porque nos ocupamos de que puedan disfrutar todos. Y detrás de escena también todo es muy familiar porque está mi marido en la producción ”, cuenta Barbie, entusiasmada.

-Trabajar en familia tiene sus pro, pero también contras, ¿o no es el caso?

Barbie Vélez: -Nos encanta trabajar en familia porque cada uno respeta el rol del otro, sumamos nuestro punto de vista valorándonos. Nos sentimos muy cómodos honestamente. Claro que puede haber puntos de vista distintos y es lo enriquecedor, que cada uno aporte su grano de arena para que esta comedia sea un éxito. Y también me gusta que compartamos la temporada con mi hijo porque yo viví esto desde muy chiquita; mis vacaciones siempre fueron en Carlos Paz acompañándola al teatro, o en Mar del Plata, o en un estudio de televisión.

-¿Cómo se llevan ustedes?

Barbie Vélez: -Mi mamá es una excelente madre y una abuela divina. Una genia. Se le cae la baba con mi hijo. Instalarme allá es toda una mudanza con el nene. A veces pienso que me tuvo cuando tenía 19 años y no lo puedo creer, porque yo fui mamá con 28 y me sentía chica en muchas cosas. Estoy ansiosa de arrancar este verano.

Nazarena Vélez: -Con Barbie hice Los Grimaldi y antes Despedida de solteros. Nos llevamos muy bien, tanto arriba del escenario como debajo. Trabajamos bastante juntas, bastante menos de lo que nos gustaría. Es hermoso trabajar en familia. No es que no nos queda otra y tenemos que trabajar juntas. Elegimos hacerlo. Porque nos respetamos, nos gusta y sabemos que eso no afecta para mal a nuestra relación. Lo mismo me pasa con Santi, nos potenciamos arriba del escenario y nos juega a favor de la relación.

-Saquen los trapitos al sol... Cuenten defectos y virtudes de las dos…

Nazarena Vélez: -Barbie tiene millones de virtudes. Es un sol, amorosa, una genia. Y una actriz a la que recontra contrataría una y mil veces más, porque me encanta. Obviamente que tenemos cosas como todos, pero es pacífica nuestra relación. Tal vez no veo los defectos de mi hija (risas), pero puedo contar que somos testarudas las dos y tenemos cosas como todo el mundo . También quiero decir que como mamá es maravillosa, se me cae la baba. Siempre vi cómo fue con sus hermanos, tan amorosa, así que no tenía dudas de que iba a ser una mamá brillante, hermosa.

Barbie Vélez: -Mamá es muy compañera y me ayuda un montón, siempre acudo a ella porque la tiene clarísima. Los primeros tres meses de Salvador, por ejemplo, me quedé a vivir en su casa porque no dormía. Salvador se despertaba cada hora, más los dolores de la cesárea. Fue difícil.

-¿Te pide más nietos?

Nazarena Vélez: -Yo no le pido otro nieto, al contrario. Le digo “pensalo bien”, porque la veo tan agotada. Y ella me responde que el año que viene empiezan a buscar.

Barbie Vélez: -Amo ser mamá y fue un deseo que tuve siempre. Queremos tener otro hijo.

-Nazarena, siempre dijiste que fueron muy compañeras en los momentos más tristes...

Nazarena Vélez: -Sinceramente no quiero recordar ningún momento triste, pero puedo decir que mi hija siempre estuvo, en los tristes y en los felices. Tenemos un montón de momentos hermosos también, como el nacimiento de mi nieto y tuve el placer de estar al lado de mi hija en ese mágico instante. Yo tengo una amistad con mi hija, y podemos hablar muchísimas cosas que no hablo con nadie. Y ella lo mismo ella conmigo.

Barbie Vélez: -Es cierto. Le puedo contar todo a mi mamá porque sé que no me va a juzgar. Mi mamá era re de ponerme límites, y hoy entiendo que eso está bueno.

-¿En qué cosas te ves reflejada en tu mamá?

Barbie Vélez: -En mucho. Hoy la entiendo perfectamente y me acuerdo cuando decía que hacía todo por nosotros. Y era verdad. Salvador mi vida entera.

Nazarena Vélez: -Estoy muy orgullosa de la hija que tengo. Y la admiro porque es una mujer increíble, muy comprensiva.

Suspendan la boda

“La posibilidad de trabajar surgió porque yo tenía la propuesta para seguir con Dos locas de remate en Mar del Plata, lo comenté con mi familia y pensamos en hacer algo nuestro. Yo tenía ganas de producir y se dio todo. Es una comedia romántica desopilante y hermosa; es la historia de una pareja que se está por casar y un día antes de la boda les aparece su yo del futuro para decirles que no se casen, que si lo hacen, algo terrible va a pasar. Es muy linda, dinámica, para toda la familia. La directora es Eva Halac, y la escribieron Micaela Libson y Daniela Aguinsky”, detalla Nazarena Vélez. El elenco se completa con Santiago Caamaño y Facundo Gambandé.

Y Barbie agrega: “Mi mamá es mi yo del futuro en veinte años y la verdad es que nos divertimos mucho en los ensayos porque está bueno ese ida y vuelta. Y hay muchos guiños también”.

