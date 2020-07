Nico Vázquez hace catarsis: "No aguanto más la cuarentena, voy a enloquecer"

Nicolás Vázquez pasa la cuarentena junto a su novia, la actriz Gimena Accardi

22 de julio de 2020 • 19:10

Después de cuatro meses de confinamiento, Nico Vázquez hizo catarsis en las redes sociales y expresó su hartazgo por la situación de encierro. Sin dejar de lado el humor, el actor confesó que las circunstancias lo tienen desbordado y abrió el debate con sus seguidores.

"¿En que estado están hoy?", escribió esta tarde en un posteo de Instagram y, junto a diversas imágenes en las que se lo ve posar con distintas expresiones, expuso una serie de opciones para interactuar con sus fans. "Felicidad eufórica, miedo obsesivo, tranca fumando abajo del agua, desesperados, yoga y paz aceptando el nuevo mundo o aferrados al alcohol y al chocolate", mencionó el actor -que pasa la cuarentena junto a su esposa, Gimena Accardi- entre posibles estados de ánimo.

Previamente, Vázquez realizó una serie de posteos en sus historias en los que indica que solo sale de su casa para hacer las compras y expresó lo que siente en este contexto. "No salgo hace cuatro meses, literalmente. Hice la cuarentena como dicen que hay que hacerla pero no aguanto más, no soporto más. Necesito salir, ponerme un jean. Ya dejó de ser todo gracioso. Estoy por enloquecer. Enloquezco en cualquier momento. Yo avisé", advirtió con cierto toque de humor.

Más tarde y luego de compartir varias imágenes de sus mascotas, el actor y productor volvió a la red social para comentar que se sentía más liviano. "Ya estoy mejor, por suerte. Me desquité, necesitaba largar un poco, ¿viste?, es mucho, soy yo otra vez", dijo para la tranquilidad de sus seguidores.