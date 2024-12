Nicole Kidman, sobre Babygirl: “Algunas personas me han dicho que es la película más perturbadora que han visto en su vida”

Nicole Kidman está de estreno. Antes de terminar el año, la actriz volverá a la pantalla grande con su nuevo film Babygirl, un thriller erótico que retrata la sexualidad de las mujeres maduras. Entusiasmada por reflejar estos temas no tan transitados por la industria, la artista confiesa qué significa este papel para ella y cuál fue su reacción al leer el guion.

En esta historia, dirigida por Halina Reijn, Kidman interpreta a una poderosa directora ejecutiva llamada Romy que arriesga su trabajo, su familia y su matrimonio cuando se ve seducida por un joven pasante llamado Samuel (encarnado por Harris Dickinson). “ Mi personaje ha llegado a una etapa en la que tiene todo este poder, pero no está segura de quién es, qué quiere, qué desea, aunque parece tenerlo todo. Y creo que es algo con lo que uno se puede identificar ”, dijo la protagonista en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Y enseguida advirtió qué fue lo que más la atrajo de este papel. “Muchas veces las mujeres son descartadas en un cierto período de su vida como seres sexuales. Fue realmente hermoso que me vieran de esa manera. Desde el momento en que lo leí, pensé: ‘Sí, esta es una voz que no he visto, este es un lugar en el que no he estado, no creo que el público haya estado’”, expresó la estrella de 57 años.

“Hay muchas mujeres que dicen: ‘Bueno, ya hice esto, tengo hijos, tengo este marido, ¿y qué es lo que quiero en realidad? ¿Quién soy y cuáles son mis deseos? ¿Tengo que fingir ser otra cosa para que la gente me quiera?’. Creo que esta película es muy liberadora. Espero que lo sea. Algunas personas me han dicho que es la película más perturbadora que han visto en su vida, a lo que yo les respondo: ‘Oh, no, lo siento mucho’ ”, agregó.

Tras revelar que nunca ha visto una película como Babygirl, la intérprete contó cuál fue su primera reacción al leer el guion. “Pensé que era increíblemente sexy, cruda y peligrosa . No podía creer que nos estuvieran dando el dinero para hacerla”, se sinceró. Es que, a juzgar por sus palabras, en este film -que protagoniza junto a Dickinson, Antonio Banderas y Sophie Wilde- habrá mucha sexualidad. “ La sexualidad, que no fue escrita para una chica de 20 años ni siquiera fue escrita para una de 30 años, es la parte más peligrosa ”.

De hecho, la ex de Tom Cruise reveló que interpretar ese tipo de escenas (como los orgasmos, por ejemplo) fue difícil para ella. “ Todavía me sonrojo. Es una locura, pero supongo que es algo bueno. Me interesa mucho explorar esas cosas pero no soy tan extrovertida ”, aclaró. Algo de lo que ya había hablado en agosto pasado cuando la película fue presentada en el Festival de Cine de Venecia: “En un momento pensé que no quería que me tocaran. No quería hacer esto más, pero al mismo tiempo me sentí obligada a hacerlo. La directora me abrazaba y yo la abrazaba a ella, porque era algo muy confrontativo para mí”, recordó sobre algunos días en el set.

“Es una de las pocas personas que practica lo que predica cuando se trata del feminismo y el empoderamiento de las mujeres”, le dijo Reijn al medio estadounidense dando cuenta de por qué la ha elegido para encarnar este papel, además de sus dotes actorales. Por su parte, Kidman agregó: “Necesitamos mujeres en todas las áreas del cine, contando historias diferentes. No solo para ser más justos, sino porque es fascinante que la gente sienta que puede ser quien es”.

A sus 57 años, Nicole Kidman sigue demostrando por qué es una de las grandes estrellas de Hollywood. Mientras espera el estreno de Babygirl para el 25 de diciembre en los Estados Unidos -está previsto que el film llegue a las salas argentinas el próximo 2 de enero-, la actriz disfruta del éxito de su serie La pareja perfecta, que se encuentra dentro del catálogo de Netflix, de la ficción de espionaje Operativo: Lioness, estrenada por Paramount+, y de la serie dramática de Lulu Wang para Prime Video, Expats.

