Nicole Neumann afirma que Fabián Cubero le reclama 2 millones de pesos

En unas recientes declaraciones a la revista ¡HOLA!, Nicole Neumann habló de su deseo de "firmar la paz" con su exmarido, Fabián Cubero, padre de sus hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5), de quien está legalmente divorciada desde abril de 2018.

"Simbólicamente, yo ya estuve 'firmando" la paz en cada uno de los papeles en los que di mi consentimiento. Mi prioridad, hoy, es que mis hijas sean felices. Hay cosas que ya no me importan, decidí entregarlas con tal de lograr la armonía", contaba la modelo.

Sus dichos no pasaron inadvertidos, e incluso fueron debatidos en el programa del que forma parte como panelista ( Nosotros a la mañana, de Eltrece), donde hicieron referencia al deseo de Nicole de construir un vínculo más sano con Cubero, siempre en función de la tranquilidad de sus hijas.

El video del debate televisivo fue compartido en la cuenta de Instagram del programa y, entre los diversos comentarios que se dejaron en el posteo, llamaron la atención los de la propia Neumann quien, desde Miami, donde recibió 2020 con sus pequeñas, sorprendió con una reciente revelación: su ex le estaría reclamando 2 millones de pesos.

"Lástima que por el contrario el suyo [su deseo], después de obtener mis permisos de viaje con mis hijas gracias a cederle plata por todos lados de la venta de la casa de la familia (...) sea ahora el de mandarme reclamando a la madre de sus propias hijas ¡2 millones de pesos! Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada, no sé bien cuál de las dos todavía, estoy en shock", escribió Nicole en el comentario, visiblemente indignada, para luego añadir que accionará legalmente, si bien no brindó detalles.

"Decidí disfrutar este viaje con mis hijas que me costó tanto esfuerzo regalarnos y después (de la feria judicial) veré cómo sigue eso ¡Qué lástima que dos padres tengan deseos tan diferentes compartiendo tres hijas", expresó. "¿Quién es el que no tiene paz? ¿Quién es el que no para de ver cómo 'joder' al otro? A los hechos me remito", apuntó, y sumó una posdata en la que detalla cuándo se enteró del reclamo de Cubero.

El comentario de Nicole en el Instagram de Nostros a la mañana Crédito: Instagram Nosotroseltrece

"Me desayuné este regalito de fin de año dos días antes de viajar y a 15 de haber dado esta nota [refiriéndose a la entrevista con ¡HOLA!], estoy un poco cansada, pero nada va a opacar mi viaje con mis hijas...la plata va y viene...y las malas intenciones a la larga vuelven también", concluyó Nicole.

Recordemos que la expareja se venía mostrando más tranquila en los medios, e incluso Cubero pasó Navidad junto a su novia, Micaela Viciconte, y con sus hijas. En un móvil que brindó al magazine de América Pamela a la tarde, el exfutbolista había hecho mención a cómo estaba su relación con Nicole. "Más o menos, todo sigue igual. Estoy tratando de disfrutar con las nenas, con Mica y mi familia. Con el tiempo las cosas seguro se van a acomodar", aseguraba esperanzado. Sin embargo, un nuevo round parece destinado a comenzar.