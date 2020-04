La modelo confesó estar agotada entre las tareas domésticas y escolares de sus hijas

Debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus , los paneles de los programas televisivos se vieron modificados para cumplir con las medidas preventivas sanitarias necesarias para combatir la enfermedad. Tal es el caso de Nosotros a la mañana que va rotando sus integrantes en el piso, mientras algunos de ellos salen al aire vía skype desde sus casas. Esta mañana fue el turno de Nicole Neumann , quien tras confesar que está agotada por las tareas domésticas y las actividades escolares de sus hijas , habló sobre la polémica tapa que hizo esta semana para una conocida revista.

Maquillada y peinada como si fuera al canal, la modelo contó cómo es su día a día en aislamiento: "Casi se me inunda el lavadero recién. Me levanté temprano, les di el desayuno a mis hijas y ahora le corté el classroom (aula virtual) a una para poder hablar con ustedes. Tengo tres nenas y una sola computadora en la casa y es bastante complicado. Encima soy lo menos tecnología que existe en el mundo", comenzó Neumann dando a entender que la situación la estaba superando.

Tras confirmar que Alegra, Sienna e Indiana ya están con ella nuevamente (aunque hubo varias quejas porque el padre le entregó a las menores después de la fecha pautada ), la panelista de eltrece continuó con su relato: "Estoy solita con veintiocho manos para todo. No paro de laburar. Vivo a 90 grados con el escobillón, el horno, limpiando, lavando, las tareas virtuales... Siempre odié matemáticas y encima ahora hay un nuevo sistema entonces me estoy volviendo loca. Soy una para asistir a tres más todo lo que tengo que hacer en la casa , es muy complicado".

E indirectamente, y casi pidiendo a gritos ayuda, la rubia recordó sus días de casada con Fabián Cubero. "Soy la única que sale de casa, acá no hay nadie que colabore. Por ejemplo, si una cocina, tu marido asiste a los chicos con el colegio. Siempre de alguna forma el otro colabora, pero yo no tengo esa posibilidad en este momento", señaló.

"Si no comiéramos animales no habría pandemia"

Luego de hablar sobre su rutina diaria, la modelo y panelista hizo referencia a sus polémicos dichos en una conocida revista esta semana, donde aseguró: "Si no comiéramos animales no habría pandemia" . "La repercusión fue sorprendentemente muy buena. No es una teoría que me invento yo porque amo los animales sino que hay una estadística de la OMS respecto al tema. A nivel mundial hay millones de muertes por zoonosis, que son enfermedades que se transmiten por el consumo animal. Si no se comiera carne, no existiría esta enfermedad", repitió en referencia al coronavirus.

"Hay mucha gente que se lo está replanteando y me pone contenta. No hay que comer carne, podemos sobrevivir sin que sea a costa de la vida de otro ser vivo. No sé cómo vamos a terminar si seguimos desoyendo esto. La naturaleza se ocupa de buscar el equilibrio. Creo que es el mensaje que nos está dejando esta pandemia", reflexionó.

Mientras que aseguró que no se trata de juzgar sino de "concientizar", Neumann concluyó: "Es algo que estamos viendo. El mundo está respirando, los canales de Venecia se están limpiando, nacieron tortugas en las playas de Brasil. Tenemos que vivir en armonía con el resto de los seres vivientes, ya no se puede ir por la vida tirando basura y comiendo animales".