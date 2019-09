Nicole Neumann: "Me dan vergüenza los hombres misóginos que especulan que actúo"

Nicole Neumann y una pelea con su ex que parece no terminar nunca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2019 • 12:40

"Me dan vergüenza los hombres misóginos que especulan que actúo", dijo Nicole Neumann hoy respondiéndoles a quienes sospecharon que sus lágrimas de ayer eran falsas y agregó: "No me interesa ventilar mi vida privada pero hay otra gente que sí y por eso no pueden ver la realidad, se ponen de un lado sin saber quién está realmente sufriendo. Este es un tema delicado y serio. Hay gente que dice idioteces y solo tiene la campana de una persona que vende lo que quiere vender y no la realidad".

Estas palabras suman un nuevo capítulo al eterno enfrentamiento que viene viviendo la modelo y panelista de Nosotros a la mañana con su ex, Fabián Cubero, y padre de sus hijas Serena, Allegra e Indiana. Desde que se separaron, Neumann y el futbolista no logran tener paz y por una razón o por otra discuten y comparten sus diferencias en la prensa. Además se suma a este enfrentamiento mediático la participación de la actual pareja de Cubero, Micaela Viciconte.

Nicole Neumann rompió en llanto y tuvo que abandonar el piso de Nosotros a la mañana 00:48

Video

Lo cierto es que la relación entre los ex es cada vez más tensa y en el medio están sus hijas. Este último enfrentamiento entre la expareja surgió por el permiso de las niñas para poder salir del país. La modelo tenía planes de viajar con sus hijas a Punta del Este el fin de semana y descubrió que el permiso había sido revocado por su ex . " Revocó el permiso que no tenía plazo. Lo tengo desde que estamos casados porque siempre la que viajé fuera del país con las chicas fui yo", aclaró.

Sin embargo, el abogado de Cubero, Manuel Beccar Varela, envió un comunicado diciendo que el permiso había caducado y que habían hecho otro que está listo desde hace tres semanas, pero la modelo no fue a firmar ni responde los llamados. Uno de los puntos de conflicto es que el futbolista quiere que su ex levante el bozal legal y que su novia pueda sacarse fotos con sus hijas y, si gusta, subirla a las redes sociales.

Consultada la abogada de Neumann, Guadalupe Guerrero, explicó: "La otra parte revocó el permiso, que no tenía fecha de caducidad. Las partes no se ponen de acuerdo en varios puntos. Por ejemplo, la otra parte no quiere pagar la terapia de las nenas, ni las actividades extraescolares ni los regalos del día del maestro".