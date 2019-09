La panelista de Nosotros a la mañana contó cómo hoy resignifica una desagradable experiencia que le tocó atravesar en sus inicios como modelo Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

6 de septiembre de 2019

Las proclamas del movimiento feminista y del #NiUnaMenos hacen que hoy en día muchas mujeres resignifiquen y den cuenta de situaciones fuera de lugar que vivieron siendo más jóvenes. Ese es el caso de Nicole Neumann, quién en el día de hoy contó que fue acosada durante su adolescencia, aunque en el momento no se dio cuenta.

Invitada a Nosotros a la mañana, la periodista Paula Galloni contó que fue víctima de acoso en sus primeros años de trabajo. "Una vez fui a una entrevista y un cantante se me tiró encima, yo era muy chica. Estábamos solos en un departamento pero por suerte yo reaccioné y lo alejé; tenía 19 años y trabajaba en la revista Pronto. Cuando terminamos de hacer la nota él habrá imaginado que como era buena onda con él, me gustaba. Se me abalanzó e intentó besarme", reveló.

Ese relato hizo que Neumann hablara de sus primeros años en el modelaje. "A mí me pasó de chica, cuándo arranqué a los 12 años, con fotógrafos, productores y todo este tipo de cosas. Pero en ese momento no era un abuso ni un acoso, entonces lo vivías como raro", contó la modelo, que fue parte de las llamadas "lolitas" a mediados de los 90. "Lo que tiene es que, como yo era chiquita, tenía a mi mamá siempre atrás, tenía ese freno. Pero uno no decía 'me acosaron'; no se vivía de esa forma".

"Hoy me doy cuenta de que esas situaciones fueron acoso, más cuando era menor de 18, bastante menor... Habré tenido 13 o 14 años", agregó. Cumpliendo su rol de periodista, Galloni quiso saber si había vuelto a cruzarse de grande con esas personas. "Sí, pero nada, ya está. Pasaron 18 años, ellos actuaron súper natural, no era Nicole a los 12", explicó. "Hoy se habla, es otra cosa, tiene un título. En ese momento no tenía título el acoso".

Hace unas semanas, la modelo había asegurado que no dejaría a ninguna de sus hijas posar de la manera que lo hizo ella a tan pronta edad. "Si una de mis hijas quiere posar sexy a los 12, no la dejo ni loca", aseguró en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina. "Menos con cómo son las cosas hoy, las redes sociales, es muy fácil acercarse a un menor. Así que quiero conservar su infancia".