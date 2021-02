Nicole Neumann reveló el nombre del hombre que la contiene: “Saca las garras para cuidarme en todo”

Nicole Neumann está definiendo su futuro laboral en estas horas, aunque mucho no quiere adelantar. “No sé cuánto puedo hablar”, se excusa. Pero los rumores señalan que la modelo se despide de Nosotros a la mañana, en eltrece, y tiene previsto sumarse a las huestes de América para acompañar a Guillermo López en Santo Sábado y participar también de Intratables.

Recién llegada de unas vacaciones que disfrutó con sus hijas, Nicole contó que fue con amigos y amigas y que no hay nadie especial en su vida. “Pretendientes siempre hay, pero no tengo nada que quiera contar”, dijo, pícara, en Intrusos.

También se refirió a la carta documento que le envió a Ángel de Brito para que se retracte de unos dichos en los que el periodista opinó que Nicole no es una buena panelista. Y aunque él le pidiera disculpas, aseguró que no tendría un lazo de amistad: “Creo que uno elige a los amigos según los valores y comportamientos, y sé con quién podría tener una amistad y con quién no. Uno sabe cuándo alguien dice algo por equivocación o cuando es mala leche. Si me equivoco pido disculpas personales, y si me piden que esas disculpas sean públicas tampoco tendría problema”.

Este sábado, la modelo brindó una entrevista al ciclo radial Agarrate Catalina en la que relacionó los dos temas: su soltería y sus asuntos judiciales. Es que, por primera vez, Nicole habló sobre el hombre que la contiene: su abogado, Rafael Cúneo Libarona. “Me hice muy amiga de él. Saca las garras para cuidarme en todo, y es un genio”, aseguró sobre quienes muchos señalan como su nueva pareja.

“Está bueno tener alguien que vea de afuera lo que pasa y que entienda por qué una lucha. Porque cuando estás sola, por ahí pensás ‘estoy exagerando’, ‘esto me pasa solo a mí’. Y ahí él me dice que las cosas son injustas, que no corresponden y que cuando se meten con tu trabajo algo hay que hacer”, explicó.

En esta línea, se refirió a su enfrentamiento con Fabián Cubero, su exmarido y padre de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna: “Por suerte tengo la conciencia muy tranquila con respecto a todo mi accionar; nunca hablé porque no me gusta exponer a la gente en sus zonas negras. Yo soy la víctima”.

“A veces la gente no tiene envidia por lo material, pero sí por la fuerza o el brillo que tiene uno, y creo que pasa eso en este ambiente. La gente prefiere contar cuentos chinos para hacerte mal”, indicó con respecto a sus enfrentamientos mediáticos.

En relación a su separación del exfutbolista, que se encuentra con Micaela Viciconte, indicó: “Me daba cuenta que caía en un pozo depresivo, y cuando negás y te contás a vos mismo historias para no atravesar dolores no salís. (...) Por suerte pude hacer mucha terapia y mucho trabajo personal para sacarme el dolor que traigo desde chica. Hoy prefiero atravesarlo y llorar”.

LA NACION