Nicole Neumann reveló la única razón por la cual volvería a ser madre

2 de febrero de 2020 • 01:33

En un inusual rato de paz y tranquilidad, Nicole Neumann aprovechó para ponerse en contacto con sus seguidores y responder las preguntas que le hacían a través de Instagram. Sin ningún tipo de vueltas, la modelo habló sobre la posibilidad de volver a ser madre, sus hijas y la medida cautelar que le impuso Fabián Cubero.

"¿Te gustaría volver a ser madre? El varón que te falta", quiso saber una usuaria. "Mmm, tendría que estar muy enamorada y que me lo pidan con mucho amor... ja", contestó la panelista de Nosotros a la mañana, quién es mamá de Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5).

Durante este intercambio, Nicole también se refirió a la medida cautelar impuesta por su ex, que le impide mostrar los rostros de las niñas en sus redes sociales. "Me parece estúpido que no puedas mostrar a tus hijas cuando el padre las muestra", expresó con enojo una persona, y ella no dudó en contestar bien picante y sin filtro. "A mí también".

Pocos minutos después, otro usuario también quiso indagar sobre ese tema. "¿Por qué no sacás la cautelar a tus hijas así los dos las pueden mostrar. Son muy bellas las niñas". Neumann aseguró que ella estaría encantada de hacerlo. "Lo propongo hace meses. Debe ser a voluntad de las dos partes... con la mía sola, no se puede".

A pesar de que Nicole y Cubero llevan ya algunos años separados, los conflictos entre ambos no cesan. "Simbólicamente, yo ya estuve 'firmando' la paz en cada uno de los papeles en los que di mi consentimiento. Mi prioridad, hoy, es que mis hijas sean felices. Hay cosas que ya no me importan, decidí entregarlas con tal de lograr la armonía", contaba la modelo hace unas semanas en una entrevista con la revista ¡HOLA!.

Y en ese momento, agregó: "A mí me dolió desarmar nuestro proyecto de familia. Sentí mucha culpa antes, durante y después, pero lo cierto es que ni yo iba a ser feliz con esa persona, ni esa persona iba a ser feliz conmigo".