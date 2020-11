Nicole Neumman desmintió estar de novia mientras sigue disfrutando de unos días de vacaciones en Miami

De vacaciones en los Estados Unidos, Nicole Neumann interrumpió su descanso para contar cómo se vive la espera de los resultados de las elecciones presidenciales en ese país. Desde la Ocean Drive, una de las calles más icónicas de Miami Beach, la modelo habló de estos días de relax en familiay desmintió estar en pareja nuevamente.

"Hay bastante expectativa. Cada negocio en el que entrás esta la tele, en donde te muestran quién va ganando en cada estado", comentó la panelista de Nosotros a la mañana con un look muy playero. Sin embargo, enseguida su relato fue interrumpido por sus compañeros, quienes de lleno le preguntaron lo que todos quieren saber en las últimas horas: ¿está nuevamente de novia?

Tras algunos rumores que la vinculan con Luciano Vitori, el gerente de una importante marca de limpieza y desinfección, sus compañeros le señalaron que no les importaba tanto su relato sobre el resultado de las elecciones en EE.UU. como si estaba en pareja o no. Fiel a su postura de no hablar de su vida privada, Neumann advirtió: "¿Por qué daría una respuesta distinta a la que doy desde hace dos años. En lo que va del año cuántos romances me han inventado ya. Yo hace dos años no hablo más de mi vida privada".

Mientras asegura que sus hijas están disfrutando a full de estas mini vacaciones, la panelista contó cómo son sus días en Florida. "Las chicas están felices. Estamos con unos amigos que hace mucho no veíamos. Estamos haciendo playa, mucho al aire libre, por suerte no hay tanta gente acá. Aunque hay bastantes argentinos", señaló.

Al advertir que la semana que viene está de vuelta, el intento por sacarle una primicia sobre su vida amorosa volvió a escena. "¿Volvés solita?", lanzó el panelista Ariel Wolman. "Sí, claro, con mis hijas, siempre estoy bien acompañada", retrucó la modelo. Sin embargo, enseguida confesó que le encantaría estar enamorada. "Siempre tengo ganas de vivir la vida en compañía, de a dos todo es más lindo. Aunque nosotras ya somos cuatro", expresó entre risas dando a entender que el candidato que llegue tendrá que acoplarse a su familia.

Y agregó: "Mi amigo Gaby Álvarez me contó que recibe varios mensajes. Sube una foto conmigo y le preguntan, pero estoy con mis niñas para todos lados, con ellas debajo del ala, no estoy de levante".