La modelo contó que hay días en los que pierde las esperanzas de poder tener una buena relación con Fabián Cubero

Conformaban una de las parejas famosas más queridas y tranquilas, pero incluso antes de que decidieran anunciar su separación, ya estaban en medio de un escándalo. Desde ese momento, que ocurrió tres años atrás, Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero no paran de lanzarse dardos mediáticos y de acusarse mutuamente en las redes y los programas de televisión.

Sin embargo, según expresó la modelo en el programa radial Agarrate Catalina, de La Once Diez/Radio de la Ciudad, su intención siempre fue llevarse bien con el padre de sus tres hijas, Allegra, Sienna e Indiana.

"Sería genial que podamos tener una buena relación con Fabián. Pensé que iba a suceder desde un primer momento o, por lo menos, que ya iba a estar sucediendo hace un rato. Ya van 3 años de la separación y hay días en los que pierdo la esperanza.Ni siquiera me gustaría tener una buena relación por mí, sino por nuestras hijas", le contó a Catalina Dlugi.

En otro tramo de la charla, agregó: "Intenté muchas veces dar el primer paso, de todas las maneras posibles. El clic que corresponde es del otro lado, cualquier tipo de relación es de a dos. Con un solo remo, ningún bote va a ningún lado".

La mediática modelo prefirió esta vez no referirse a la actual novia de su ex, Micaela Viciconte , que la semana pasada dio a entender que Neumann le fue infiel a Cubero. "No tengo más ganas de darle entidad ni material a ese capítulo. No voy a engancharme en esta porque es una falta de respeto total a mis hijas. Hasta Pampita (Ardohain) me defendió, también. Es gente que siempre quiere dar la nota con algo, pero como no puede hacerlo con algo propio tiene que hacerlo con lo ajeno. Nuevamente mis hijas en el medio, debería respetarlas", agregó.

En rigor Viciconte salió en vivo en Pampita Online y se trenzó con Geraldine Neumann, la hermana de Nicole, que este año se incorporó como panelista del programa. "No se entiende por qué no cuida un poco más todo lo que las chicas puedan escuchar el día de mañana. Cuando se trata de los hijos hay que tener más cuidado", medió la conductora y jurado del "Súper Bailando", inclinando la balanza hacia el lado de su histórica enemiga.

Sobre cómo sobrelleva esta mala relación con Cubero y Viciconte, Nicole contó: "Hay días en que estoy bien y otros donde me siento mal, en los días más chotos estas cosas no me resbalan. Hago catarsis en mi casa, no frente a las cámaras. Me agarro un chocolate, pongo Netflix y me acuesto con mi perrita. Ahí descargo todo".

Con respecto a su repentina salida de Corta por Lozano explicó: "Hay cosas que tienen sus ciclos, yo soy una persona muy impulsiva y pasional que tiene que ponerle todo a lo que está haciendo. Eran dos programas diarios, que no estaban en los horarios en los que me permitían cumplir con mis hijas, así que estaba totalmente pasada. Necesité parar dos meses".