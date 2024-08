“No lo olvides”: el sugestivo comentario de Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, tras el escándalo de Tamara Pettinato

Escuchar

Este jueves, LN+ dio a conocer un video en el que se ve a Tamara Pettinato sentada en uno de los sillones de Casa de Gobierno, manteniendo un diálogo entre hilarante e íntimo con el entonces presidente Aníbal Fernández, mientras él la filmaba con su propio celular. La hija del exmiembro de Sumo ya había sido sindicada como una de las personalidades que habían pasado por la Quinta de Olivos mientras regía la cuarentena más estricta en medio de la pandemia de coronavirus. Las repercusiones de aquel clip fueron inmediatas: la panelista se ausentó de Bendita, al tiempo que Blender decidió no poner al aire el programa sobre sexo Final feliz, que Pettinato conduce junto a Nazareno Casero los jueves a las 23. Con el correr de las horas, el tema fue ganando espacio en los medios y este viernes se sumó Estefanía Pasquini a la polémica.

La mujer de Alberto Cormillot recurrió a las redes sociales para referirse, elípticamente, a aquel video en el que se ve a la panelista, de 39 años, junto al entonces primer mandatario, de 65. En una de sus historias, la nutricionista compartió un sugestivo texto: “ Lo poco correcto que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. No lo olvides ”.

Si bien no mencionó a Pettinato ni le agregó contexto a sus dichos, muchos interpretaron su mensaje como el último round de una batalla mediática que comenzó en junio, cuando la panelista aseguró que le parecía “poco correcto” que el nutricionista se hubiese convertido nuevamente en padre a sus 86 años .

Todo empezó en junio, cuando Bendita puso al aire un informe sobre la paternidad de Cormillot. “ No me gusta, no me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta. No me gusta que ella tenga 38 ″, dijo Pettinato con vehemencia. “¿Y quién sos vos [para decir eso]?”, le retrucó Any Ventura. “Estamos acá para opinar”, se defendió.

Indignada por esas palabras, Pasquini dejó de lado por primera vez su bajo perfil y decidió responderle desde su cuenta de Instagram. “ Creo que más feo es que prendan fuego a una persona… ”, escribió junto a una captura de la panelista. La frase fue en alusión al incendio que el 16 de mayo de 2022 tuvo lugar en el departamento donde vivía Felipe Pettinato, hermano de Tamara, y en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

La respuesta de la conductora de Final feliz no se hizo esperar. Consultada por Socios del Espectáculo, la panelista respondió con ironía que no vio la publicación de Pasquini. “Se ve que no le gustó que digas que una persona de 85 no puede tener un hijo”, buscó aclarar el movilero. “Dije que a mí no me gusta. Lo lamento. Tiene que asumir que hay gente que no le gusta”, explicó la panelista.

Pettinato volvió a decir entonces que tampoco le gusta la diferencia de edad en la pareja, algo que también ha señalado en varias ocasiones cuando su papá sale con mujeres más jóvenes. “Que ‘está raro’, dije. Que para mí hay un interés detrás. Es mi opinión, trabajo de opinar en Bendita. Si a ella le dolió, le entró la vara, lo lamento”, insistió. “¿Qué interés hay atrás? ¿Monetario?” , quiso profundizar el movilero. “Pero no la conozco, no sé. Es lo que yo sospecharía, y para mí los hijos de él no están contentos”, agregó.

La expanelista de Intrusos se escudó en su experiencia para compartir su visión sobre el matrimonio de Pasquini y Cormillot. “ Lo dije desde una vivencia mía. Y estoy segura de que a los hijos de él no les gusta. Pero son opiniones que doy en el lugar en el que trabajo. No es que después quiero tener una pelea con ella. No la conozco ”, siguió. Por último, habló de la publicación de Pasquini. “Bastante floja como respuesta. Se ve que no tiene nada para responderme a mí. O sea, bastante idiota ”, cerró.

El ida y vuelta siguió al día siguiente. Pasquini explicó por qué reaccionó ante los dichos de Tamara. “No vi lo que pasó como un escándalo. Pensé ´bueno, listo, dije esto, me salió del alma´, ella me puteó un poquito y ya está, listo”, resumió. Luego, buscó bajarle el tono al enfrentamiento. “ La verdad es que no la conozco y no me puede hacer mal. Si me lo dice una amiga, me jode, pero ya está. Ya pasó ”, explicó.

“¿Qué fue lo te impulsó esa noche, cuando veías el programa, a publicar esa historia?”, quiso saber el cronista de Socios.... “ Que haya dicho que no era correcto. Y yo dije ´te puede gustar o no gustar, pero ¿correcto?’. Ahí me jodió un poco ”, aclaró en referencia a las palabras que usó Pettinato para referirse a la relación entre ella y Cormillot, con quien se lleva 47 años. “Vengo diciendo ´nos costó mucho tenerlo a Emilio´ y no hay nada más correcto que haber tenido al bebé que tenemos”, agregó. “Eso me jodió. Y que se meta con mi marido”.

