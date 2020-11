Noelia Marzol, sobre su embarazo: "Si es nena, ya tengo nombre, pero es algo polémico" Crédito: Instagram

En los últimos días, la noticia de que Noelia Marzol estaba embarazada comenzó a sonar fuerte. Lejos de desmentir los rumores, la bailarina confirmó que se encuentra esperando a su primer hijo junto a Ramiro Arias, con quién se casará en el mes de diciembre. El viernes, la actriz de Sex Virtual habló con Los ángeles de la mañana y contó cómo está transitando estas 10 semanas de gestación.

"Fuiste la primera persona del medio que supo la noticia y respetaste mis tiempos, así que quiero agradecerte", le dijo a Ángel De Brito antes de comenzar la entrevista. Y enseguida explicó las razones de su silencio.

"A veces da un poco de miedo. Soy primeriza, googleás y todo es catastrófico así que uno se asusta. Prefiero no leer más nada", confesó sobre su intención de esperar hasta el tercer mes para confirmar la noticia.

Tras agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas, Marzol aseguró que si bien tenía muchas ganas de ser madre, el bebé llegó antes lo de pensado. "Siempre es una linda noticia. Recibí muchos mensajes lindos y súper cariñosos, así que estoy súper feliz"

Y continuó: "Llegó bastante rápido el muchachito o la muchachita, porque cuando decidimos ser padres empezamos a probar pensando que íbamos a tardar más y tuvimos la suerte de que el primer mes que probamos, quedé", aclaró al tiempo que reveló que está con muchas nauseas y malestar.

Mientras asegura que tanto a ella como a su pareja le gustaría que sea nena, Marzol tiene fecha de parto para el 26 de junio. "Siento que es varón, pero si me dan a elegir preferiría una nena. Ya tenemos nombre. Siento que es un poco polémico, estoy tratando de convencer a mi novio. Es el mismo para los dos sexos, le cambio la última letra y listo, pero todavía no puedo decirlo porque no está aprobado por Rami", concluyó entusiasmada.

