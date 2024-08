“Ojalá esté bien”. La ausencia de Tamara Pettinato en Bendita sigue generando polémica: qué dijeron Beto Casella y Edith Hermida

Escuchar

La ausencia de Tamara Pettinato en Bendita sigue generando polémica. La panelista no se presenta al programa conducido por Beto Casella desde la misma noche en la que se dieron a conocer los videos que la muestran en uno de los salones de la Casa de Gobierno junto al entonces presidente Alberto Fernández.

El viernes 9 de agosto por la noche LN+ dio a conocer los videos, apenas unos minutos antes de que el histórico ciclo de El Nueve saliera al aire. Pettinato se encontraba en su camarín en aquel momento, lista para salir al aire, pero ante la explosiva repercusión que generaron las imágenes, decidió quedarse allí, encerrada. “ Está Tamara en el canal. Decide ella si quiere hablar o no. Decide ella. Está abrumada, eso me están contando ”, aseguró Casella esa misma noche. “Mirá qué momento eligieron para dar a conocer el video”, siguió Casella, con un poco de humor, intentando poner paños fríos a la polémica situación.

Tras pasar los videos de los que hablaba todo el país, las cámaras enfocaron al resto de los panelistas. “Nunca lo hemos hablado en grupo, yo no sé ustedes, pero yo soy cero chusma en este sentido y te lo juro por mis hijos que nunca le dije: ‘Che, Tamara, ¿pasó algo con Alberto? Jamás. Nunca salió y tal vez siento que invade un poco que no salga de vos contármelo”, expresó el conductor.

Al escucharlo, el resto de los panelistas negaron haber hablado durante todo este tiempo con ella sobre aquella visita. “Si viene ahora le pregunto: ‘¿Estaba Fabiola (Yañez) ahí? ¿Es verdad que Fabiola estaba muerta de celos de este chichoneo?’ (...) A mí me da jeropa. Para mí, Alberto está intentando levantársela. Si pasó algo, no lo sé”, opinó el conductor.

Ante las dudas que le surgían al presentador, sostuvo que el exmandatario iba a tener que aclarar la situación, sobre todo porque es una figura pública. “En algún momento lo va a tener que explicar. Es una figura pública. Si no quiere venir ahora que no venga, hablará con los móviles. Supongo que debe tener móviles en la casa”, sostuvo, mientras esperaba la declaración de la hija de Roberto Pettinato. Los minutos siguieron corriendo en el programa de elnueve, y ante la falta de respuesta de su compañera, Beto volvió a retomar el tema y sentenció: “ Que haga lo que quiera, es un tema personal. Si quiere hablar con otro programa no me enojo, pero sí tiene que explicar en qué contexto fue... Me parece a mí, yo no hablé con ella porque no lo quiero poner presión ”.

Finalmente, Pettinato no subió al piso aquella noche ni volvería al programa hasta ahora. Ante su notoria ausencia, Casella volvió a referirse al tema este lunes. “Tengo que decir algo: yo no sé nada de Tamara. No tuve ningún contacto, capaz, estamos en un malentendido... Evidentemente, estamos en distintas sintonías”, expresó, con cierto tono solemne. Y agregó: “ La verdad es que si yo tengo un problema en el laburo, en este caso es un problemón, llamo a los superiores y les digo: “che estoy con este quilombo, no voy por 2 o 10 días, o mañana vuelvo’ . Ella no lo hizo”.

“Capaz que ella piensa que yo tengo que llamarla, pero la verdad es que no me sale. Capaz yo me equivoco, pero no me nace”, explicó. “ A mí lo único que me interesa es mantener la salud de este programita que tiene 19 años, que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público, determinado perfil de personas que tiene los mismos hábitos fuera del aire. No juzgo a nadie. Ojalá que esté bien anímicamente, espiritualmente ”, disparó.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y Ángel De Brito las replicó en X. “Beto Casella está indignado con Tamara Pettinato y le pasó factura en Bendita”, escribió el conductor de LAM en aquella red social antes conocida como Twitter. Sin embargo, el mismo Casella salió a aclarar sus dichos y a dar precisiones sobre los motivos de su malestar. En ese mismo mensaje, respondió: “¿Ángel, sabes las cosas que tienen que pasar para que yo me ‘indigne’? No. La verdad es que como todos me preguntan si hablé con ella, dije que no tuvimos contacto. Está intacto mi aprecio por ella. Me estarían indignando otras cuestiones, laborales, y no con Tamara precisamente ”, aseguró.

Edith Hermida, histórica panelista del ciclo de El Nueve, brindó, a su vez, su propia versión de los hechos al ser consultada por LAM. “Yo la quiero a Tamara, es mi compañera. La admiro por todo lo que hace por su familia. Hoy es más fácil salir a pegarle que defenderla… Yo le mandé un mensaje de apoyo y me contestó ”.

“No es fácil estar en el ojo de la tormenta. Espero que todo esto pase pronto. Yo sabía sobre el vínculo entre ella y Fernández; un vínculo de amistad. Ella me dijo que era su amigo y yo sabía que tenía una relación con él, no sabía qué tipo de relación . Ella es así... No sé cómo explicarlo ni cómo decirlo para que suene bien... A mí me dice barbaridades todo el tiempo; si la sacás de contexto puede ser que quede feo, pero forma parte de la dinámica de su forma de ser”, indicó.

La locutora también dio su parecer sobre la reacción de Casella ante la ausencia de Pettinato el viernes pasado: “Beto no se enojó. El viernes la estaban esperando, es cierto. Ella estaba abajo y arriba la estaban esperando para iniciar el programa. Eso pasó 7 minutos antes de la salida al aire. Bendita es un programa que va en vivo. Beto no se enojó, me parece que fue más desconcierto... A él vienen y le cuentan lo que estaba pasando, porque él tampoco lo pudo ver en el momento. Le dijeron: ‘Che, salió un video...’. Y él respondió: ‘Bueno, que suba’. No tomó dimensión en ese momento de lo que estaba pasando”.

Sobre las especulaciones sobre el futuro de Pettinato en el programa, Hermida se mostró cauta: “Desconozco qué va a pasar. Yo le escribí y me contestó y sé que está en contacto con Leo [González], que es el productor ejecutivo. No sé si ella tiene ganas de seguir. A mí me encantaría que siga, porque es una re buena compañera ”.

A pesar de mantenerse alejada de los medios, Pettinato hizo un descargo este lunes en sus redes sociales. En un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, la panelista aseguró que las imágenes que trascendieron corresponden a un almuerzo posterior a “una entrevista en el marco de un trabajo documental para la televisión china” y remarcó que fue “víctima de una campaña de hostigamiento”. “Me están usando”, denunció. Pettinato también se refirió al trabajo que realizó para la Secretaría de Comercio de la Nación, donde fue contratada para conducir un evento oficial durante la gestión de Fernández y se la acusaba de cobrar grandes sumas. “Para esa campaña fui contratada por una productora privada y bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en medios de comunicación con absoluta liviandad”, explicó.”No me acomodó ni recomendó nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró un solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el expresidente”, aseguró.

En su diálogo con LAM, Hermida también se refirió al tema y confirmó la versión de su compañera de panel. “Yo me acuerdo cuando pasó eso… Primero, no fueron 4500 dólares. Yo estaba haciendo un trabajo y a ella la llamaron para eso. La cifra era en pesos. Era un buen ingreso, pero no era esa plata; lo que ella recibió era mucho menos. No recuerdo si 500 mil o 600 mil pesos. En ese momento era bastante. Me acuerdo de que me lo comentó y me parece que le llegó más por el contacto con el novio y no por su vínculo con Fernández. Me parece que hoy, con toda la connotación, es caerle más a ella y no tiene ningún sentido ”.

Finalmente, la panelista indicó que quien debe rendir cuentas es el exmandatario. ”Me parece que deberíamos tratar de bajar todos un cambio e intentar suavizar un poco las cosas. Él es un funcionario que estaba en el ejercicio del poder, porque lo votamos y nosotros le pagamos el sueldo. Él tiene que justificar muchas de las cosas y de las causas de corrupción que se están investigando ahora. Me parece que él es el que tiene que rendir cuentas a todos los argentinos. Y Fabiola, en su carácter de Primera Dama, también tiene que rendir cuentas todavía de cosas que pasaron en la Quinta de Olivos cuando hacían las fiestas en plena pandemia ”, disparó. E, inmediatamente, aclaró: “Obviamente que ella hoy está haciendo otro tipo de denuncias y está bien que tenga el apoyo que se necesita para que las circunstancias se den, con la seguridad que corresponde, para que ella pueda denunciar lo que quiere denunciar y que se empiece a investigar”.

