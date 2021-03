Pablo Echarri fulminó a Beatriz Sarlo y apuntó contra Viviana Canosa: “Busca desagradar”

Invitado al programa Sobredosis de TV, que conducen los periodistas Luciana Rubinska y Juan Di Natale por la señal C5N, Pablo Echarri opinó sobre los distintos temas de actualidad: la vacunación contra el Covid-19, la Justicia y las reivindicaciones del 8 de marzo, entre otros temas de la agenda política y social.

Tras ser consultado respecto a si tiene previsto inocularse contra el coronavirus cuando llegue su turno, el actor respondió afirmativamente. “Claro que sí, tengo el deseo de hacerlo, de dejar un poco atrás todo esto tan inédito para nosotros y tan doloroso”, apuntó sobre el contexto de pandemia.

Acto seguido, el actor se refirió a lo que considera cierta instrumentalización política del problema sanitario. “Con la pandemia se cruzaron todos los límites; dejó muy claro quién utiliza esa herramienta, que yo considero que no debe ser utilizada. Si habría un punto en común que deberíamos tener los argentinos es que deberíamos evitar la mayor cantidad de muertes. Y eso no sucedió”, reflexionó primero.

“[Elisa] Carrió habló de envenenamiento...”, sugirió entonces en la entrevista la conductora del ciclo. “Claro, fueron utilizadas distintas herramientas y distintos alfiles para tratar de desgastar a un Gobierno que recién comenzaba”, consideró Echarri. Y opinó respecto a la polémica generada por los dichos de Beatriz Sarlo sobre el supuesto ofrecimiento que habría recibido para vacunarse de forma irregular. “Lo de Sarlo, el origen de lo de Sarlo, creo que está en su profundo sentimiento antiperonista. Ella se manda la cagada (perdón por la palabra) por discutir con Mariano Recalde y enunciar un hecho determinado de una forma equivocada. De hecho después reconoció su equivocación”, sostuvo el actor.

Y profundizó respecto a lo ocurrido: “Creo que ella fue dándose cuenta de que esto iba a seguir, creo que trató de hacer el mayor daño posible y creo que hubo un coro alrededor que vio la posibilidad de poder amplificarlo. Era una noticia falsa, eso impacta y las desmentidas no llegan nunca. Se trata de un desgaste paulatino”, remarcó la pareja de Nancy Dupláa.

Pablo Echarri se refirió a los dichos de Viviana Canosa sobre las reivindicaciones feministas del 8M

El programa televisivo también tenía preparado un video, que tituló “Vivictimización”, para debatir junto al invitado sobre las reflexiones pronunciadas por la periodista Viviana Canosa en los últimos días con motivo del 8M. En un cruce en vivo con la periodista Rosario Ayerdi, Canosa se había referido a las muertes por femicidios al señalar que “los hombres también se mueren” y mencionó: “Yo no necesito de ningún presidente ni de ninguna ministra ni de ningún compañero de cualquier color para que me empodere. Yo me empodero porque me siento libre”.

En relación a estas palabras, Pablo Echarri fue lapidario: “Ella -Canosa- es una individualista al extremo. Lo que se ve es una observación del feminismo a través de su propia realidad, esa realidad de privilegiada que de alguna manera puede acceder a un trabajo, a un oficio que genera popularidad hacia afuera. Entonces no analiza la realidad de género totalmente. A ella le va bien. Ella no necesitó nunca de nadie”, consideró el actor.

“¿Ella no es una víctima?”, lanzó la pregunta al aire Juan Di Natale. “Ella no es una víctima. No”, respondió Echarri, a lo que Luciana Robinska objetó: “Seguramente sí lo fue, pero quizás no lo exteriorizó”.

“Seguramente”, rectificó el actor, que a su vez dijo: “Quizás está ligado a sus defensas, al haber estado contra el aborto sistemáticamente; hay una línea de pensamiento que se repite y creo que esa falta de empatía en algunos puntos se linkea”.

“Y una pizquita de sobreactuación”, agregó Di Natale, refiriéndose a unas imágenes en las que se muestra a una Viviana Canosa sollozante ante ciertas acusaciones contra su persona. “Esos llantos son incomprobables”, dijo Echarri con ironía. Y, partiendo de su experiencia en el terreno de la actuación y refiriéndose al método que utilizaba cierto director de Canal 9 para lograr mejores resultados en escena, dijo: “Cuando había que llorar y él veía que no ibas a ninguna parte, decía: ‘llorá con audio’. Creo que hay algo de ese recurso -refiriéndose a la conductora- que se nota. También veo en el personaje como una decisión concreta de transformarse en una provocadora, casi como una escapada hacia adelante, inclusive de querer desagradar. Tal vez sea su personalidad, lo que busca es desagradar, estar en contra, irritar, y yo creo que lo logra”.

