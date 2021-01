"Pájaros volados": Rodrigo Lussich se disculpó con Paula Varela por su actitud de ayer

19 de enero de 2021 • 18:21

"Antes de empezar con los 'Escandalones' de hoy quiero pedirte disculpas, Paula. No sé qué me pasó ayer, tenía los pájaros volados. Tuve un mal día", se justificó Rodrigo Lussich este mediodía en Intrusos (América). A lo que Paula Varela enseguida respondió: "No hay problema, quedate tranquilo que acá te cuidamos todo hasta cuando vuelvas, Rodri".

Es que en el día de ayer, con la notica del covid positivo de Débora D'Amato, todos los integrantes de Intrusos debieron salir desde sus casas, y en el estudio estuvieron Paula Varela y Daniel Ambrosino. Así, en el momento de los "Escandalones" se vivió una situación muy incómoda cuando Rodrigo hizo bajar a Paula de la escalera de ese mini show que protagoniza Lussich desde que se sumó al ciclo de chimentos de América. Paula sonrió y obedeció, pero se notó que no sabía si su compañero estaba bromeando o hablaba en serio. Y hablaba en serio.

El periodista estaba en el living de su casa montado en una escalera de pintor, subiendo los escalones uno a uno, al tiempo que contaba sus chismes. Mientras, en el estudio, la Varela se subió a la escenografía de Lussich: "Yo te subo la escalera". dijo intentando sumarse al show. En ese instante, Lussich casi gritó: "Bajate de la escalera y volvé a la banqueta. Dale, bajate o salgo del aire", sentenció. Y quizá para cortar la tensión, Ambrosino le dijo a Paula: "Te están echando, tratá de no lastimarte".

