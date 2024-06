Pamela Pombo y Patricio Albacete: cómo fue la boda de la exvedette y el histórico integrante de los Pumas

Escuchar

La noticia de la boda de Pamela Pombo y Patricio Albacete sorprendió a todos. Nadie imaginaba cómo nació la historia de amor entre un histórico Puma que jugó tres mundiales de rugby y una exvedette que se hizo famosa fingiendo un vínculo familiar con Johanna Villafañe. Se casaron por civil en apenas dos meses, el 28 de diciembre del 2023, e hicieron una gran fiesta para 250 invitados el pasado 8 de junio.

LA NACION habló con Pombo, que desde hace varios años se dedica al fisicoculturismo y ostenta varios títulos. La exvedette contó cómo se conocieron con su flamante esposo, por qué decidieron casarse en tan poco tiempo y dijo que, si bien ya hicieron una pre luna de miel, su soñado viaje de bodas deberá esperar porque los dos tienen compromisos laborales inmediatos.

Los novios pasaron por el civil en diciembre y, tras un largo viaje por los Estados Unidos, celebraron su boda en Pilar Gentileza Pamela Pombo

-¿Cómo se conocieron con Patricio?

-En realidad, nos conocimos hace 5 años en el gimnasio, pero en ese momento cada cual estaba en su historia y no pasó más de un “hola” cada vez que nos cruzábamos. Los dos tuvimos otras parejas en medio y coincidimos solos hace 8 meses. Nos pusimos de novios el 28 de octubre. Nos casamos por civil el 28 de diciembre y en marzo estuvimos un mes recorriendo los Estados Unidos, varias ciudades como Las Vegas, San Francisco, Miami. Entonces, por ahora, no vamos a tener luna de miel, pero sí tenemos pensado ir a Europa en unos meses.

-Cuando lo conociste, ¿sabías quién era él? ¿Y él te tenía a vos de la tele?

-El rugby es el único deporte que jamás me interesó (risas). No sabía quién era él. Cuando comentaba que estábamos saliendo todos me decían: “¿En serio estás saliendo con él?”. Se sorprendían y por eso decidí googlearlo. Siempre fui deportista y me gustaron los deportistas. Pato sí tenía idea de quién era yo.

Pamela Pombo, en una de las pruebas del vestido de novia Gentileza Pamela Pombo

-¿Y por qué se casaron a dos meses de estar de novios?

-Sí, estuvimos poquito de novios. Fue tan fuerte y tan intenso lo que sentimos, que decidimos casarnos cuanto antes…

-¿Cómo fue la propuesta?

-Tomando mates (risas). Me dijo que se casaría conmigo, le respondí que yo también me casaría con él. Sacamos fecha y a las 48 horas me avisó que había confirmado el turno en el civil . No hubo tiempo para preparar la fiesta y por eso la hicimos recién ahora.

Pamela Pombo y Patricio Albacete celebraron su boda frente a 250 invitados Gentileza Pamela Pombo

-¿Cómo fue la fiesta?

-Mi vestido fue una bomba, todo el mundo estaba maravillado. El diseño fue de Facundo Wendler, que es un genio. Hice dos cambios durante la noche de la fiesta que fue en La Herencia Eventos, en Pilar. Tuve 20 damas de honor y Pato, 16 padrinos. Hubo varios shows, estuvo Sergio Gonal, Enanos Buenos Aires, que un grupo de personas de talla baja que se disfrazan de diferentes personajes icónicos de películas de terror de Hollywood como Chucky y El juego del miedo. La pasamos hermoso todos.

-¿Quién se mudó a la casa de quién?

-Elegimos vivir en Recoleta, en el departamento de él. Hicimos mudanza y formamos nuestro propio hogar con Mia, nuestra la gatita, y Miel, la perra.

La novia, luciendo uno de los vestidos que usó en su gran noche Gentileza Pamela Pombo

-¿Hubo cambios de rutinas?

-No mucho porque cada uno sigue con sus cosas, pero tratamos de pasar tiempo y compartir cosas juntos durante la semana. Amamos acompañarnos.

Patricio Albatece jugó en el Club Manuel Belgrano de Buenos Aires y luego en Francia, donde fue campeón en tres oportunidades en el torneo francés y en la Copa Europa. Durante varios años fue parte del equipo de Los Pumas. Ya retirado del mundo del deporte, se dedica a los negocios vitivinícolas. Pamela ganó popularidad en el 2010 junto a Johana Villafañe y se hicieron llamar Las hermanas Pombo, aunque un tiempo después confesaron que no la unía ningún vínculo filial. Trabajó como vedette en varias revistas y shows de televisión hasta que un día decidió que su camino no era dentro del mundo del espectáculo y, hace una década, comenzó a dedicarse al fisicoculturismo. Ganó varios torneos locales e internacionales como el Campeonato Argentino, el Sudamericano, el Arnold Classic Brasil, el Súper Show Chile, entre otros.

Temas Patricio Albacete