Pampita Ardohain: "Como sociedad nos va a hacer muy bien pensar en el otro"

Pampita Ardohain regresa este lunes a la tevé con Pampita online, en medio de los recaudos por el coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Esta será su cuarta temporada como conductora : hoy Carolina Pampita Ardohain vuelve con su programa, Pampita Online , rodeada de algunos de sus amigos más íntimos como panelistas. Y en el día que vuelve a decir presente en la pantalla de Net TV , la modelo habló con LA NACION sobre su pasión por la conducción: " Ya estaba contando los días para volver . Estoy muy ilusionada por este regreso. Siempre volver a hacer este programa es una alegría para mí. Disfruto mucho hacerlo, me encanta el grupo que tenemos".

Rocío Guirao Díaz, Barbie Simons, Gabriel Oliveri y Lucas Piñeyro volverán a acompañar a la conductora en la mesa redonda como panelistas para hablar de la actualidad del espectáculo. Pero, a diferencia del año pasado, esta vez no estará la mejor amiga de la modelo, Puli Demaría , quien además fue su dama de honor y su DJ en su boda con el empresario gastronómico , Roberto García Moritán .

Tras la ausencia de Demaría, la nueva incorporación es la de Silvina Luna . Sin embargo, ante la situación de pandemia de coronavirus , hubo algunos imprevistos al respecto: Luna sufre de una insuficiencia renal , por ende, es una paciente inmunosuprimida , y por eso integra el grupo considerado " factor de riesgo ", al que se le recomienda mantenerse en cuarentena como medida preventiva.

Para Pampita ganar un Martín Fierro por su labor como conductora es "un sueño pendiente" Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

En diálogo telefónico con este medio, Ardohain explicó cómo resolverán este inconveniente: " Lo más importante es cuidar la salud de Silvina. Gracias a que el programa se llama Pampita online podemos usar el formato para acoplarnos a lo que nos toca vivir hoy como sociedad, y todo lo que sea a través de las redes encaja perfecto; así que la vamos a llamar vía Skype durante estos días para que ella se pueda quedar en su casa y después vendrá a la mesa cuando se pueda".

Este particular contexto no sólo afectó su regreso a la pantalla chica, también hizo que se suspendiera un evento de una marca de diseño de muebles para la que Ardohain aportó su estilo y buen gusto, y creó una colección que lleva su nombre. La presentación de su línea iba a tener lugar este jueves 19, pero dado el contexto decidieron postergarlo. De todas formas, la modelo hizo un "vivo" de Instagram donde mostró la propuesta de diseño de interiores que creó y así, una vez más, sin perder su característica sonrisa, demuestra que siempre encuentra la forma para salir adelante.

-Hace poco contaste que te gustaría ganar un Martín Fierro por conducción femenina, ¿de dónde viene tu pasión por conducir?

-Creo que es un sueño pendiente. Fue el primero que se me vino a la cabeza, porque se me han cumplido tantos, que lo tuve que pensar mucho. Por cosas de la vida con este programa me pasó que por primera vez le pude dedicar a un proyecto un año entero. Y la verdad es que no dejás de aprender nunca, porque hay que estar en el día a día de la actualidad. Tuve la suerte de contar con amigas y amigos en la mesa, eso ayuda mucho a descontracturar porque me conocen mucho, y le da naturalidad a cada tema que tocamos.

Pampita sobre el coronavirus: "Estoy informada sobre todo porque a nadie le hace bien entrar en pánico y necesitamos tener toda la información para cuidarnos" Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

-Volvés a la conducción justo en el marco de esta pandemia de coronavirus. Además de lo de Silvina Luna, ¿cómo estás sobrellevando la situación?

-Estoy informada sobre todo porque a nadie le hace bien entrar en pánico y necesitamos tener toda la información para cuidarnos. Con los chicos es igual. No tenemos que asustarlos sino que tenemos que explicarles que esta etapa es ,diferente a todo lo que estábamos acostumbrados. Es algo que está pasando en todo el mundo y acá no estamos exentos. Por eso hay que tomar medidas para que todo salga lo mejor posible.

-Con el anuncio de la suspensión de clases, ¿cómo te estás organizando con tus hijos?

-Mis hijos están muy bien y durante estos días vamos a aprovechar para disfrutar el tiempo juntos. Creo que es un momento para estar en familia, para disfrutar a los que tenemos al lado y cuidar a los demás, respetando todas las reglas. Como sociedad nos va a hacer muy bien pensar en el otro.

-Después de todo lo que pasó con tu niñera , habías contado que decidiste c ontratar a un niñero , ¿en qué quedó eso?

-Sí, pero fue sólo por un par de veces durante el verano. No era algo definitivo. Se ve que llamó mucho la atención el tema, pero con todo lo que ya se habló es una cuestión de familia y prefiero que quede así.

Pampita Ardohain inicia una nueva temporada de su ciclo, por Net TV Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Todo a la vez: conductora, jurado, madre y esposa

-Ya fueron muchos personajes a tu living, ¿hay alguien que te gustaría entrevistar que no haya ido todavía?

-Si es por mí quiero entrevistar a todos los que pueda. Todos tienen las puertas abiertas para venir al programa. La idea es que a todos los que yo invite les den ganas de venir; que sepan que se los va a tratar con respeto y admiración, y que se los va a valorar en su profesión. Más allá de querer conocerlos un poco más, en lo personal siempre va a haber un momento para hablar de la carrera y de lo profesional. Es un programa diferente porque el que venga la va a pasar bien y es para disfrutar.

-¿Vas a estar en "Bailando por un sueño" como jurado este año?

-Sí, ya está confirmado. No sé cual será la fecha del lanzamiento, y menos con todo esto que está pasando, pero ahí voy a estar.

-¿Te apasiona todo lo que hacés?

-Sí, no lo puedo evitar. Me hace bien a la cabeza trabajar. Me gusta mucho hacer cosas distintas que me signifiquen desafíos. Quisiera ser un ejemplo para mis hijos, para que el día de mañana le pongan toda la pasión y el corazón a lo que elijan hacer. Me voy siempre contenta de casa a trabajar.

-Has ganado concursos de belleza desde que eras adolescente. ¿Recordás algún premio que te hubiera gustado ganar y que en ese momento no se dio?

-No recuerdo mucho de esa etapa, pero creo que si perdí alguna batalla me sirvió para aprender. Sirve para valorar las cosas buenas, para el crecimiento personal, para aprender a caerme y levantarme. Realmente no me arrepiento de nada. Todo fue parte de la vida y siempre hay que tener mucha fe de que sucede es por algo.

-Al ser una figura pública tan expuesta, en las redes siempre recibís muchos comentarios. ¿Cómo afrontás la exposición permanente?

-Cuando me ven en persona siempre me tratan con cariño, con mucho amor siempre. Me han dicho lindas palabras, me han dado abrazos que ahora, con todo esto del virus, ya no se pueden dar. Yo siento que las redes son un canal muy lindo para comunicarte con los seguidores y acercarte a la gente para que te conozcan más en intimidad, pero siempre con los límites necesarios de lo que se quiere y no se quiere mostrar. Por suerte, tanto en persona como en las redes recibo mucho más afecto que críticas, todos los días de mi vida.

- Y en cuanto al amor, ¿cómo estás viviendo tu vida de casada con Roberto?

-¡Feliz! Enamoradísima, disfrutando cada día de las cosas nuevas, de volver a creer en este amor y volver a elegirnos, felices de haber tomado la decisión de casarnos. Gracias a Dios reafirmamos cada día que fue acertada nuestra decisión.