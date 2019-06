La modelo lo dijo en su programa y charló con Carolina Papaleo sobre la inocencia o no del actor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2019 • 13:38

Romina Gaetani esta semana dio su testimonio sobre su experiencia con Juan Darthés , sumándose así a las mujeres que ya lo han señalado como abusador y acosador. En el caso de Thelma Fardin, hubo denuncia formal ante la justicia nicaragüense, debido a un hecho que habría ocurrido en aquél país, en 2009. Y esta nueva voz que se suma llevó a tratar en Pampita Online, el programa que conduce Pampita Ardohain por Net TV.

"Me da un poco de piel de gallina. Tenemos mucho público que sigue creyendo en la inocencia de Juan y cada vez que hablamos del tema somos agredidas en nuestras redes, incluso en las cuentas de nuestro programa. Está muy dividido entre los que creen y los que no creen que esto pudo haber pasado", señaló la jurado del "Súper Bailando".

Carolina Papaleo, quien estaba como invitada al ciclo, dijo: "Lo entiendo y las redes son un mundo aparte". Pampita siguió: "Pero digo que cuando ya son más, dos, tres mujeres, que están diciendo 'esta persona se comportaba mal', más allá del nivel de comportamiento ¿Qué más querés oír?".

En su momento, Papaleo, quien trabajó con Darthés, no creyó completamente que el actor se hubiera sobrepasado con Calu Rivero. "Yo lo conozco mucho a Juan y no tanto a Calu. A mí me sorprende que este rumor haya salido tan tarde y que en su momento Calu se haya ido de un éxito. Dulce Amor fue realmente un éxito y bajarse de un éxito es una picardía", señalaba Papaleo por 2013. No obstante, en el ciclo de Pampita aseguró que ahora su opinión es otra.

La actriz, en esta ocasión, dijo: "La cantidad no hace que sea más verídico que la primera que lo está diciendo. Cuando empezó el tema, yo no lo entendía. En un principio me parecía que podía ser algo que había dicho Facundo Arana: 'Juan no trató de acosarla y ella se sintió acosada'. Podía ser. Pasan los días y me empiezan a llegar otros casos a mí, que nadie salía a decir. Estaba asombrada y ya empecé a cambiar el discurso porque tengo más información".