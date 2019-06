La modelo se sentó en la mesa de Mirtha y habló de sus hijos, el amor y la relación con Benjamín Vicuña y su novia

16 de junio de 2019 • 00:37

La mesa de Mirtha Legrand suele ser un lugar en dónde los famosos se animan a relatar hechos y experiencias que no contarían en otro lugar, y esta premisa también incluye a Pampita Ardohain . La modelo fue invitada al programa de la diva, y allí habló de sus hijos, la relación con la China Suárez, el amor y sus deseos para el futuro.

Sin tapujos, cómo de costumbre, la conductora del programa quiso saber las repercusiones internas que tuvo una foto de la China -que, en otro contexto, seguramente hubiese pasado inadvertida- publicada desde la cuenta de un tercero y en dónde se puede ver a la actriz comiendo un alfajor cuya marca está en primer plano y coincide con el apellido del novio de la modelo, Mariano Balcarce.

Fuente: Archivo - Crédito: Instagram Chismesdeker

"Lo de la foto es algo que se viraliza en redes y empieza a crecer. Tengo entendido que era una foto vieja", explicó Pampita. "Hablé con Eugenia y le dije, 'no te preocupes, no te enganches con esta'. Esa fue mi respuesta".

Sorprendida, Mirtha quiso saber si solía hablar con la pareja de Benjamín Vicuña, padre de sus hijos. "Sí, claro que hablamos. No quería decir públicamente lo que hablamos sobre la foto porque me parece que tiene que ver con la intimidad de la crianza de los chicos, y cuándo me han preguntado dije que no tenía idea".

"Mis hijos se crían en dos casas, en una está Benjamín con Eugenia y en la otra estoy yo, y todos priorizamos que puedan vivir bien en los dos lados. Somos los adultos, la prioridad son ellos. Todo lo que pasa alrededor mediático tiene que ver con nuestro trabajo", argumentó la modelo. "A veces, cuándo estoy en mi programa digo una frase y empiezan a decir, 'se la manda', pero no, no es así".

La modelo también contó que los chicos están en Chile, pasando el fin de semana del día del padre con Vicuña. "Están muy contentos, a mi me encanta que vayan para allá, en verano también se van un mes. Dos de ellos son chilenos, allá tienen primos, amigos, lo pasan genial. Yo quiero mucho a Chile, estuve diez años ahí".

Pampita también se animó a describir a cada uno de sus hijos con tiernas palabras. "Bauti es mi compañero, tiene 11 y está grande. A él le tocó atravesar cosas muy importantes y fuertes de la familia, que al ser el mayor es el único que las vivió. Beltrán tiene 7, es muy igual a mí. Es cariñoso, tiene muchos tocs con el orden y es muy dramático, llora por todo y es súper sensible. Es con el que más me identifico".

"Benicio está exquisito, tiene 4 años y me tiene embobada. Quiere ser rockero y se viste de negro todo el día, baila sacado con el rock. No reconocemos de donde viene", agregó sin parar de sonreír. "Son muy distintos y estoy muerta de amor con mis hijos, fascinada de que la vida me haya dado la oportunidad de tenerlos".

Una nueva oportunidad al amor

Pampita contó que cada vez que tiene una decepción amorosa, sufre mucho. "Me quedo en cama meses. Yo no hago nada a medias: cuándo amo, amo con todo el alma y las decepciones amorosas, las sufro como todo ser humano", explicó. #Cuando uno da al 100% pasa eso. Pero he tenido suerte y el amor me sigue encontrando".

La modelo reconoció estar muy enamorada de Balcarce. "Empezamos a hablar por Instagram y después viajó a verme. A la vuelta le di una oportunidad al amor, pero no esperaba que me pasara tan rápido", explicó. "Estoy enamorada, el amor me hace bien y se nota, pero no se si me casaré de nuevo, el tiempo lo dirá".