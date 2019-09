Pampita Ardohain y la razón de su mal paso por Telefe

Pampita Ardohain tuvo en 2018 un paso fugaz y accidentado por la pantalla de Telefe con su Pampita Online. Fueron cerca de tres meses en los que la modelo estuvo en el prime time de la tarde y recibió críticas por su forma de conducción y por las desprolijidades en el transcurrir del programa. Ayer, habló sobre su experiencia y fue contundente: " Era un títere del minuto a minuto (...) No tenías las herramientas para hacerlo".

Desde un móvil con Intrusos, Pampita explicó: "Yo lo único que quiero es tener trabajo y que mis hijos vean ese ejemplo. Y tener la estabilidad de tener un laburo, pero también hacer lo que me gusta, estar cómoda con mis invitados, ser yo misma y aprender todo el tiempo, porque en este laburo nunca terminás de aprender".

Luego, habló de su paso por el canal: "Tuve una dura experiencia en Telefé. Era un desafío porque me llenaba de ilusión, pero después no me generaba la misma satisfacción al estar al aire porque tenía que despedir a un invitado sólo porque no medía, aunque a mí me parecía interesante. Esa cosa de vivir el minuto a minuto no lo disfruté nada".

Fue entonces cuando hizo referencia a su actual programa en Net TV: "Ahora estoy en un lugar donde no tengo esa exposición ni ese público divino que tuve en Telefe , pero yo me voy todos los días contenta. Entonces una tiene que tranzar con algunas cosas por otras".

"Era como un títere"

Debido a esos dichos, el conductor del programa le preguntó si ahora se sentía más feliz, a lo que Pampita contestó: "Sí, estoy contenta, puedo hacer una entrevista con un desarrollo. Tengo esos tiempitos que en definitiva es respeto para la persona que viene a tu programa. Yo estaba en un horario tremendo en Telefe, se medía el minuto a minuto y el número era muy importante. Ahí el tema humano era difícil para mí, porque yo era como un títere del minuto a minuto. Si alguien no medía había que despedirlo y ´chau, que pase el otro´. Y quizás era una entrevista que yo había preparado toda la noche y duraba cinco minutos".

Por otra parte, aclaró: "La tele es así. Yo no tenía las herramientas para hacerlo. Yo no estaba emocionalmente preparada para sentirme mal o enfrentar invitados que se iban enojados. Y cuando se iba alguien enojado, yo me iba destruida ese día, se me iba de las manos la situación".