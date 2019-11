La modelo contó más detalles de su casamiento Crédito: Instagram

Faltan sólo dos días para el casamiento de Pampita Ardohain con Roberto García Moritán. La modelo reveló en su programa, Pampita Online, cuántos testigos tendrá cuando den el "sí, quiero". "¡Son un montón! Tenemos 13 testigos", confesó entre risas.

Al principio la sorpresa fue al conocerse que la futura novia tendrá 30 damas de honor acompañándola. Pero ahora la conductora sumó nuevos detalles de su casamiento y causó asombro entre sus panelistas. En este sentido, contó que no pudieron achicar el número porque se les iban ocurriendo personas que no querían dejar afuera de la ceremonia. "Intentamos elegir menos, pero fue imposible. Y si hubiera sido por mí, ¡me hubieran gustado más!", expresó Ardohain.

Cuando le consultaron cómo habían hecho para que les aceptaran sumar más personas, ella aclaró: "Generalmente son dos testigos, uno por cada novio. Pero si vos querés más, eso se paga aparte". En este sentido, sus compañeros la desafiaron a anotar los nombres de los trece elegidos. "Son todos amigos. Yo elegí 7 y Rober eligió los otros 6. Les cuento los que yo elegí", expresó.

Así, la jurado del "Súper Bailando" fue anotando uno a uno los nombres y apellidos de las amigas que atestiguarán su unión: Oriana Montanelli, Estefanía Novillo, Puli Demaría, María Alveró, Carola Carrasco, Gabriela Alfaro y Luciana Pizzolorusso. También le preguntaron si no le tenía miedo al número "13" por la connotación de "mala suerte" que se le adjudica: "No, chicos. ¡A nosotros no nos importa nada!", dijo con una sonrisa.

Finalmente, Bárbara Franco le consultó si faltando tan poco para el gran día ya siente muchos nervios. Ardohain le confesó que hace muy poco asistió a una boda y que ya tiene mariposas en la panza: "Estaba toda divina, no se me movía un pelo en la previa, hasta que llegaron los novios. Cuando entraron juntos me di cuenta de que eso es lo que me está por pasar a mí: las felicitaciones de la familia, de los amigos, todo eso me hizo emocionar un montón".

El gran día. Viernes 22 de noviembre en el Palacio San Souci, ante 130 invitados empezará la gran de ceremonia de casamiento. Después de la medianoche, 200 invitados más se sumarán a la gran fiesta.