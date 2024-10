Pampita Ardohain rompió el silencio y la madre de Roberto García Moritán salió al cruce de la modelo: “Ella quiere hundirlo”

Escuchar

Todos hablaron sobre el tema, pero faltaba la voz de la protagonista. Y este jueves, Pampita Ardohain rompió el silencio. La modelo y conductora se refirió a su polémica separación de Roberto García Moritán luego de bajar del avión que la trajo de regreso desde Chile.

En el programa A la tarde, Karina Mazzocco presentó primero una entrevista exclusiva con Lucila Fernández Llanos, luego de que el miércoles Yanina Latorre informara en LAM que la mujer había llamado a su exnuera para pedirle que saliera a respaldar al ministro de Desarrollo Económico porteño, que se encuentra en el ojo de la tormenta tanto por su separación como por cuestionamientos a su gestión.

La mamá de Moritán dio su punto de vista sobre la separación

“Me sorprendió la noticia de la separación. Roberto no está bien; se están aprovechando, lógicamente... Carolina es muy querida, y los periodistas lo único que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan? ¡No hay pruebas!”, indicó la mujer, al ser abordada por el cronista del ciclo de América, Oliver Quiroz Salazar. Luego, disparó: “ Ella no fue la que le puso el punto final a la relación ”. Y agregó, con suspicacia: “Saquen ustedes sus propias conclusiones”.

La mujer confirmó la existencia de un llamado hacia su exnuera, pero aclaró: “No le pedí que tenga compasión. Le mandé un gran abrazo, un beso y le deseé lo mejor. Le pedí que piense en sus hijos, porque tienen hijos. Roberto tiene dos hijos adolescentes que están sufriendo ”.

“Y lo que se dice que me respondió -que ella lo iba a ‘hacer mierda’- es vedad. Tengo todo grabado. Yo la quiero, pero es muy dura. ¡Muy dura! ”, aseguró la mujer. El notero, entonces, le preguntó si consideraba que Pampita le estaba soltando la mano a su exmarido. “Él no necesita que ella no le suelte la mano; ella debería darle una mano. Ella elige el silencio para destruirlo”, aseguró Fernández Llanos con vehemencia.

“Ella debería hablar para que no pase todo esto. Me da pena. Me dan pena los chicos. Que prueben que hubo corrupción. ¡Es todo mentira! El allanamiento nunca existió. ¡Que lo prueben!”, continuó la mujer, empeñada en defender el buen nombre de su hijo.

Lucila Fernández Llanos también apuntó contra María Eugenia Zorzenón, quien en estos días brindó su testimonio sobre cómo fue el romance de su hija, Camila Velasco, con el funcionario, 15 años atrás. “¡Es una loca que busca cámara! No existe y nunca existió. Nunca fue su suegra. La única suegra que tuvo Roberto fue la madre de Milagros Brito”, sentenció. Y agregó, olvidándose de Ardohain: “ Milagros fue la única con la que se casó, con la que tuvo hijos. Un amor de persona ”.

La mujer también justificó el like que su otro hijo, Francisco, le dio a la publicación de una remera que llevaba impresa la frase “Dejen de gorrear a Pampita”. “¿Sabés una cosa? Esas remeras son de una íntima amiga de su mujer. Puso like por la remera, no por lo de gorrear... ¡Lo toman para cualquier lado! Son las remeras de una amiga”, minimizó. Cuando el cronista le preguntó si su hijo le había sido infiel a Pampita, la mujer se negó a responder. “Muestren pruebas”, pidió.

“Lo banco a Roberto a full. Él me contó antes sobre la separación. Él ya no vivía con ella. Todo el escándalo empezó cuando lo vieron viviendo en un hotel en Recoleta, y eso no fue el 20 de septiembre, fue antes. Él está muy dolido”, disparó la mujer, desmintiendo la información que Ardohain publicó en sus redes, señalando aquella fecha como la de la separación.

“A mí me gusta la verdad”

Mientras su exsuegra levantaba su perfil mediático, Pampita volvía de Chile y era abordada por distintos cronistas que se encontraban esperándola en el Aeropuerto de Ezeiza. Con su sonrisa de siempre, impecable y con gafas oscuras, la conductora se prestó por primera vez desde que comenzaron los rumores de separación a hablar con los medios.

“No elegí irme, tenía la fecha programada hace mucho tiempo, era un trabajo muy importante para mí y estoy muy contenta”, explicó primero, desestimando la versión de que había viajado a Chile para despejarse y poner paños fríos al escándalo mediático.

“ No voy a hacer comentarios sobre la separación. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos. Sepan entender. Voy a tratar de no hacer comentarios sobre nada, porque es privado ”, continuó, cuando le consultaron sobre la conversación que había mantenido con su exsuegra. Luego, volvió a desmentir que tenga pensado ir como invitada al programa de Susana Giménez para contar su versión de los hechos. “No. No voy a ir a ningún programa. No voy a hablar del tema en ningún lado, ojalá que ni ahora ni nunca”.

El mismo cronista que había entrevistado a la madre de García Moritán le contó que la mujer había dicho que no había sido ella quien puso el punto final a la relación. Pampita pareció sorprenderse al escucharlo, pero siguió firme en su tesitura: “No voy a hacer comentarios, no voy a decir nada. Vamos a tratar de mantenerlo en privado”.

Pampita regresó al país y habló de su separación de García Moritán

Cuando le preguntaron si realmente el 20 de septiembre fue el día en el que decidieron ponerle fin a la relación, Pampita fue contundente en su respuesta: “Ustedes me conocen. A mí me gusta la verdad. A mí siempre me ha interesado mucho la verdad, y si no me queda otra que mostrarla, aunque sea una situación que obviamente no me gusta, lo voy a hacer. Tampoco voy a permitir que digan cosas que no son ciertas ”.

“Por favor, no vengan a la puerta de casa, porque los chicos se ponen muy nerviosos. Es un lío cuando entran o salen... Y yo los protejo. No voy a ir a ningún programa, no voy a dar notas en ninguna revista, no me va a pagar nadie para que me siente a hablar sobre esto”, se despidió.

