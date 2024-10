Pampita Ardohain se refirió a su separación: “El tiempo lo acomoda todo y la gente sabe quién es quién”

Escuchar

Sin perder la sonrisa que se convirtió en su sello personal, Pampita Ardohain enfrentó una vez más los requerimientos de la prensa, en medio de su escandalosa separación de Roberto García Moritán. La modelo y conductora esta vez se dio permiso para brindar algunos detalles de su presente, se refirió a los rumores de que sería indagada por la Justicia por una causa abierta contra su exmarido y disparó tajante: “ El tiempo acomoda todo y deja en claro quién es quién ”.

Abordada por una cronista de Socios del Espectáculo, Pampita agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron en medio del revuelo mediático. “Siempre siento el amor de la gente, desde que empecé mi carrera y en todos los momentos de mi vida. Son muy graciosos y muy efusivos. Me llenan de amor a mí y a toda mi familia”, indicó.

Luego, contó cuáles son sus planes para el próximo Día de la Madre, que se celebra el domingo 20 de octubre. “Voy a pasarlo con todos mis hijos. Llena de amor”, indicó, refiriéndose a Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña, y la pequeña Ana, de su último matrimonio. Inmediatamente, la cronista señaló que seguramente este sería un día especial porque no lo pasaría con García Moritán y le preguntó si esperaba un llamado de él para felicitarla. Entre risas, Ardohain indicó: “¡Qué raras son esas preguntas! Va a ser hermoso este Día de la Madre, porque voy a estar rodeada de todo el amor de mis hijos ”.

Además de su escandalosa separación, García Moritán terminó renunciando a su cargo de ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una serie de denuncias en su contra. Una de ellas, la realizó el abogado Yamil Castro Bianchi, quien acusa al político de “la posible comisión de los delitos de incumplimientos de funcionarios públicos, abuso de autoridad y nombramientos ilegales” por la contratación irregular de alrededor de 400 empleados en el ministerio que manejaba dentro del gobierno comandando por Jorge Macri. Además, el exfuncionario fue acusado ante la justicia de Catamarca por falso testimonio en el marco de una causa que investiga una supuesta estafa piramidal en la que también está involucrado Raúl Jalil, el hermano del gobernador de aquella provincia. En esa causa, según explicó la panelista Estefanía Berardi en Mañanísima, la modelo podría ser citada a declarar.

La exjurado de Bailando 2023 y especialista de Los ocho escalones no tuvo reparos en responder sobre aquella versión, que la involucra en una de las causas. “ Investiguen cómo son las cosas, porque decir es fácil, pero nadie se toma el trabajo de investigar . Ensucian y llenan horas diciendo cosas que no son ciertas. Pero no me corresponde a mí investigar, ustedes son los periodistas”, disparó primero.

Luego, indicó: “Yo trabajo en la tele desde hace muchos años y sé cómo funciona. No me quiero quejar, porque es mi lugar de trabajo. Sé cuáles son las reglas del juego. Y, a pesar de que muchas no me gustan, me la banco porque estoy en esto. Lo que nos queda es esperar que pase el tiempo; el tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quién es quién ”.

Su primera aparición ante los medios argentinos, una vez que fue confirmada su separación del exfuncionario del Gobierno de la Ciudad, se dio en un contexto poco cómodo. Pampita regresaba de Chile, país al que había viajado por asuntos laborales, y fue abordada por una decena de cronistas que esperaban escuchar su versión de los hechos. Cauta, a pesar de que ese mismo día su exsuegra, Lucila Fernández Llanos, había brindado una entrevista y la había acusado de querer hundir a su hijo, Pampita se prestó al juego de las preguntas y las respuestas, pero evitó ser tajante. Una de las frases que pronunció ante los micrófonos, en una tensa caminata desde la puerta del Aeropuerto hasta su auto, Ardohain indicó que ella “siempre prefería la verdad”.

En esta nueva entrevista con Socios del Espectáculo, volvió a realizar esa afirmación: “Yo siempre persigo la verdad. Soy muy justa con eso. No me gusta y me parece una injusticia la mentira. Soy muy transparente en todos mis actos, así que ando tranquila por la vida, por suerte . Para mí no hay grises; las cosas son blancas o son negras, y eso es así en todos los aspectos de mi vida. Obviamente, no estaría metida en ninguna cosa ilegal de ningún tipo . No hay nadie que me conozca que pueda sospechar de mí, y a los que no me conocen, tampoco les tengo por qué estar dando explicaciones, porque los hechos hablan por sí solos”.

“Estoy llena de cariño, de amor, de ilusiones y de sueños. No me voy a rendir nunca . No tengo una personalidad de quedarme acostada... En todas las situaciones que me tocó atravesar, siempre me levanté y seguí”, apuntó la modelo.

LA NACION