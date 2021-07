Pampita Ardohain, sobre los famosos que se quieren meter en política: “No saben a lo que se están exponiendo”

En las últimas horas, se conoció que Roberto García Moritán, empresario gastronómico y marido de Carolina “Pampita” Ardohain, encabezará la lista de legisladores porteños por el espacio de Roberto López Murphy. Esta mañana, la modelo habló sobre la candidatura de su marido y opinó sobre los famosos que se quieren dedicar a política.

“Cuando lo conocí, la política ya era parte de su vida. El año pasado se dedicó más a su fundación por la pandemia”, comentó Ardohain desde el móvil de Nosotros a la mañana. En cuanto a su candidatura por Republicanos Unidos (el espacio creado por López Murphy que competirá en la interna de Juntos por el Cambio), expresó: “Encontró un lugar donde se siente cómodo y se animó a dar este paso. Creo que las acciones van a hablar por si solas. Conoce mucho el terreno, no es alguien que va y se saca la foto. Lo veo llegar a casa agotado y con impotencia porque las necesidades son mucho más graves de lo que uno imagina ”.

Tras asegurar que nunca la tentaron para hacer política, la modelo opinó de todos los famosos que quieren meterse en ese terreno y advirtió que es un camino muy difícil. “Es un trabajo muy serio dedicarse a política. Cuando veo que le proponen a famosos, para mí no saben a lo que se están exponiendo . Hay mucho para hacer, no es algo que uno se pueda tomar livianamente. A mí nunca me lo propusieron, no es mi camino”, señaló dando a entender que ella solo acompañará a su marido.

“Cuando puedo voy, si toca fin de semana me sumo y acompaño. Estoy re orgullosa de Asociar (la fundación de Moritán), es una organización que no tiene tintes políticos. Siempre que puedo doy una mano un ratito”, agregó sobre cuál es su rol. En cuanto a las versiones que aseguran que el empresario gastronómico está aprovechando la popularidad que le da ser el marido de Pampita, la conductora aclaró: “Hay que trabajar duro para tener el lugar que uno quiere y merecerlo. Roberto es una persona muy formada, es economista, tiene sus negocios. De hecho en pandemia se puso al hombro con sus socios el negocio. No se le caen los anillos por salir a laburar ”.

Por último, la futura mamá habló de la actualidad del país y enumeró los temas que más la preocupan. “Lo que más me shockea es el narcotráfico, que la droga tenga acceso a niños. Las necesidades, viven hacinados, sin cloacas y hacen seis cuadras por un plato de comida. Creo que tenemos que apostar a las nuevas generaciones, a la educación. Tiene que ser algo urgente. Pero eso te lo digo como mamá. Quiero que mis hijos vivan en una Argentina donde haya igualdades para todos”, concluyó.

LA NACION