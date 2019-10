Pampita Ardohain habló de cómo es su relación con los hijos de su futuro esposo, Roberto García Moritán Crédito: Instagram

Pampita Ardohain está a pleno con los preparativos para su casamiento con Roberto García Moritán. El empresario gastronómico tiene dos hijos, que junto a los tres varones de la modelo, formarán una gran familia ensamblada. En Pampita Online, la conductora expresó: "Me gané el cielo con los dos hijos del corazón que voy a tener".

El panelista e íntimo amigo de Ardohain, Gabriel Oliveri, siempre que visita el programa tiene su momento junto a ella, en el cual hablan últimamente de los preparativos de su boda. Esta vez, Oliveri realizó una sección especial, donde a través de su Instagram, sus seguidores le mandaron algunas consultas para la conductora.

La primera pregunta del público fue cómo será su vestido de novia: "Lo único que voy a adelantar es que sexy no va a ser", contestó Pampita. Después le preguntaron: "¿Tenés la clave del celular de Roberto?". "No, no hace falta. A veces uso el celular de él porque saca mejores fotos, pero no necesito tener su código. Y mi celular no tiene, porque en mi casa lo usan todos mis hijos", aseguró ella.

Después llegó la pregunta sobre la familia ensamblada: "Me escriben mucho que quieren saber cómo es tu relación con los hijos de Roberto", le dijo Oliveri. La jurado del "Súper Bailando" fue muy clara con su respuesta: "Es hermoso el vínculo. Ya hubo encuentros muchas veces, porque lo primero que tuvimos en cuenta es que nuestros hijos se sintieran cómodos con la relación".

Ardohain explicó que ya disfrutaron muchos fines de semana todos juntos, y que a pesar de que los hijos de Moritán son adolescentes y los suyos son mucho más chicos, todo fluyó con equilibrio y por eso apuestan a unir las dos familias. " Me gané el cielo con los dos hijos del corazón que voy a tener en mi familia", remató.

Después de contestar sobre todo lo que había vivido con los hijos de su pareja, hizo un comentario irónico: "Yo hace mucho que estoy de novia, como tres meses", causando la risa de todos. Rápidamente Oliveri trajo a colación la teoría de Mirtha Legrand sobre el noviazgo de Pampita, ya que la diva de los almuerzos había dicho que seguramente estaban juntos desde hace más tiempo. La modelo se sonrió y aclaró: "Veo que nadie puede creer que nos hayamos enamorado en tan poco tiempo, pero fue así. Esta vez, Mirtha le erró".