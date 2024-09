Pampita Ardohain y Roberto García Moritán: un flechazo, una familia ensamblada y un escándalo en puerta

Escuchar

Hacía un tiempo que había rumores sobre una crisis entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán , pero en los últimos días estalló la noticia. ¿Él le fue infiel? En LAM, por América, contaron que Pampita habría descubierto chats entre su marido y una periodista. “Está separada. Ella está por irse de viaje en octubre y también en noviembre, va a Tailandia y a México. Esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes el año pasado con una periodista en pleno Bailando... No sé si consumaron. Es una periodista política. Y Pampita le dijo ‘hasta acá, amigo’. Se cansó, se hartó”, detalló Yanina Latorre. Además contó que la modelo le habría confesado a sus íntimos que se había casado demasiado rápido, que se enamoró, que le parecía un dulce y después se fue dando cuenta que era “un nabo”. Y aclaró que todavía viven bajo el mismo techo y que en medio de esta crisis, Barby Franco se ocupa de cuidar a Anita, la única hija de la pareja.

Muchos especulan que el principio del fin comenzó hace un año , en la entrega de los premios Martín Fierro 2023, cuando Benjamín Vicuña ganó como Mejor actor por su trabajo en la tira El primero de nosotros y durante su discurso de agradecimiento expresó: “Muchas gracias a este país hermoso que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”. Y lo dijo mirando a Pampita a los ojos. ¿Fue una declaración de amor? Porque además nuestro país no le dio un amor sino dos, Pampita y la China Suárez, mamá de los dos hijos menores del actor chileno.

Esa declaración impactó a todos , que se miraban entre sí asombrados mientras la modelo lucía una sonrisa de oreja a oreja. También se notó la incomodidad de García Moritán, que estaba sentado a su lado. Días después ella aclaró: “Están haciendo interpretaciones equivocadas porque yo no lo sentí de esa manera. Yo sentí que agradecía todo lo que Argentina le había dado, nunca me sentí identificada. Jamás él tendría una intención así. Lo conozco mucho. Y además él tiene una excelente relación con Rober. Se acompañan mucho con la crianza de los chicos”.

También Vicuña habló de ese momento: “Dije lo que dije porque es un país que me dio a mis hijos, me dio el amor. Quizás me equivoqué porque evidentemente estaba mi ex con su marido en el salón y puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero claramente me refería al amor en todas las formas: de la gente en la calle, los que van al teatro, el amor de pareja, que lo he vivido”. Sin embargo, nadie quedó del todo convencido. Tampoco García Moritán.

La historia de amor de Pampita y su marido

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán junto a Anita, fruto de su relación Instagram @grupocarcajadas

Fue ella quien avanzó primero. La celestina fue Oriana Montanelli , una amiga en común. “Primero lo googleé y no había nada. Ni una foto, nada de nada, porque no es del medio. Mi amiga me lo había recontra recomendado y Google sirve para filtrar, pero no todo el mundo aparece”, contó la modelo y conductora hace unos años en su programa sobre el inicio de la relación. “Después le pedí solicitud de amistad en Instagram. Mi amiga ya me había dicho que él me quería conocer, pero primero quería ver cómo era. Él tenía su Instagram privado, le pedí amistad y esperó unas horas en aceptarla, para no quedar tan desesperado. Yo ni me había dado cuenta de que habían pasado unas horas, me fijé al día siguiente. Me gustó porque se veía que era re buen papá, que trabajaba, lo que hacía. Eso y la palabra de mi amiga fueron fundamentales. Enseguida empezamos a charlar, pero no nos vimos por un mes”.

Esas primeras charlas fueron por chat porque la modelo estaba de vacaciones en Ibiza con sus hijos. Los mensajes iban y venían, la conversación fluía, las risas se repetían y las ganas de verse crecían. A su regreso tuvieron la primera cita y fue un flechazo. Dicen que ese primer encuentro fue en un supermercado y con los chicos haciendo compras. Nada romántico, pero nunca más se separaron. “Siento que este amor es diferente, por eso quiero hacer las cosas bien ”, decía ella. Eso fue en agosto de 2019 y a los dos meses se fueron de viaje a Punta Cana y en esas playas paradisíacas y con la ayuda de las amigas de ella, García Moritán le pidió casamiento. Eso sí fue romántico.

Se casaron el 22 de noviembre con una gran fiesta para 250 invitados en el Palacio Sans Souci, y de luna de miel se fueron cinco días a París. Por ese entonces, todo era felicidad y Pampita contaba cómo había pedido un gran amor, con todas sus fuerzas. “Miré al cielo y dije: ‘Bueno, ya está, quiero un compañero en esta vida’. Sueño con volver a formar una familia. Quiero alguien que esté en el día a día. Lo pedí con tantas fuerzas que no me cabe duda de que me dijeron: ‘Te vamos a mandar a alguien’. Pero no me imaginé nunca que me iban a mandar al mejor de todos”, decía con los ojos brillantes. Y el marido de Pampita también estaba contento: “Estoy viviendo los días más felices de mi vida. Sabés que te amo como nunca imaginé que podía llegar a amar, y aparte fue desde el primer día. Desde que te vi nunca más nos pudimos separar, nunca más pude soltar tu mano. Estás más linda que nunca y no nos podemos despegar. Llegamos tarde a todos lados, dormimos abrazados. No podemos dejar de estar cerca uno del otro. La convicción que tenemos los dos hace que esta familia vaya a ser una familia espectacular”, decía.

Durante un viaje a México para festejar su cumpleaños, el 17 de enero, Pampita anunció que estaba embarazada y que sería una nena. Ana nació el 22 de julio de 2021. Fue la frutilla de la torta.

Durante algunos años se mostraron como la pareja perfecta y una familia ensamblada que funcionaba bien con “los tuyos, los míos y los nuestros”. Nunca se había hablado de crisis, todo lo contrario, parecían una pareja de cuento. Pero algo se quebró en el último tiempo y lo que parecía irrompible, ya no lo es tanto... ¿Habrá vuelta atrás? Por ahora, ante los rumores y las especulaciones, Pampita hace silencio.