Pampita confirmó su distanciamiento de Mariano Balcarce

Carolina aseguró que hace dos semanas que está alejada del empresario Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Carolina "Pampita" Ardohain y Mariano Balcarce se encuentran en un impasse. Según informó la periodista Pía Shaw en El Espectador, el programa radial que conduce Ángel de Brito en CNN Radio, la modelo está distanciada del empresario desde hace dos semanas. "No sé qué pasará", reveló la jurado del "Súper Bailando" respecto a su presente amoroso.

Carolina inició su vínculo con Balcarce en febrero de este año, y las versiones indicaban que el primer contactó se generó por WhatsApp, y que el primer café compartido llegó en Miami. La relación se oficializó cuando ambos se mostraron juntos en el cumpleaños del arquitecto y decorador Javier Iturrioz.

"Estoy cuidando mucho la privacidad de mi pareja tratando de no dar detalles de la relación. Voy a tratar de manejarme así el mayor tiempo posible. Creo que está bueno mantener en privado un montón de cosas. Hay otras que no se pueden evitar porque a la calle tengo que salir, a eventos tengo que asistir y me encanta ir acompañada por mi pareja. Eso lo voy a seguir viviendo con naturalidad y libertad, pero a la hora de dar detalles, me los voy a guardar", le contaba la modelo y conductora a LA NACION, quien venía de un vínculo muy mediático con Pico Mónaco, de quien se separó en enero.

A fines de mayo, la modelo y el empresario tuvieron su primera salida oficial ante los medios, cuando asistieron a la cena anual de la Fundación Huésped. "Estamos muy contentos, muy felices, es una relación que lleva pocos meses y él no es del medio así que le digo que haga lo que quiera, que hable o que no hable, como quiera él", le manifestó la modelo a la prensa. Por su parte, Balcarce habló menos, pero fue contundente respecto a su noviazgo con Carolina, que ahora está en pausa: "Me sorprendió como mujer", declaraba hace unos meses.