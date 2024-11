Pampita habló sobre su separación de Roberto García Moritán y Susana Giménez calificó al exfuncionario con un insulto

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, habló a corazón abierto sobre su ruptura con el exministro de Desarrollo Económico porteño Roberto García Moritán. El domingo por la noche, como invitada al programa de Susana Giménez, la modelo, actriz y conductora se refirió a los motivos que derivaron en el abrupto quiebre de su vínculo con el empresario a mediados del mes de septiembre. “Pasó algo que destruyó la relación”, dijo Pampita en diálogo con la diva y sin entrar en mucho detalle. Al principio de charla, Susana se atrevió a llamar García Moritán “estúpido”, lo que significó un incómodo momento televisivo.

Tras un breve agradecimiento por su presencia, la conductora se mostró comprensiva con que Pampita no haya querido hablar antes sobre su separación. “Ahora te veo más calma con toda la situación”, celebró en buena fe. Y disparó: “Lo único que te hizo fue hacer que bajaras más de peso. Más perfecta todavía estas. Le tenés que agradecer a ese estúpido”. El comentario provocó algunas pocas risas en el público y siguió con un silencio casi ensordecedor.

Pasaron unos segundos más antes de que Susana avanzara con la próxima pregunta. Sin embargo, se vería interrumpida por una aclaración de Pampita. “Espera, no le digas así a Roberto”. “Estúpido, ¿no?”, dijo un tanto incrédula Susana. “No, por favor”, le rogó la modelo, que recibió una contestación afirmativa. Ante la pregunta de si está o no peleada con quien ahora es su expareja, Pampita dijo que no. “No quedo peleada con nadie. Quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida. Me quedo con lo bueno. Agradezco todo lo que haya pasado. Además, de este matrimonio salió Anita”, destacó.

Se refirió a su hija de tres años como un “regalo” y sumó: “Necesitaba mucho volver a ser mamá. Una hija mujer son un montón de cosas. Es infinito el agradecimiento que siempre le voy a tener a Robert por Anita. No puedo dejar de decirlo y ser consciente de eso”.

Sobre el detonante que la llevó a terminar su matrimonio con el exfuncionario porteño, se limitó a decir: “ Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien. Era un proyecto soñado. Íbamos a estar juntos toda la vida. No me imaginé que se iba a destruir todo, que iba a desaparecer todo” .

Sin embargo, Pampita se mostró reacia a responder sobre sí la ruptura se debió a una infidelidad o estuvo asociada a razones monetarias. “Solo voy a decir que hay que tener los ojos abiertos”, sentenció.

LA NACION