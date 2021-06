Pampita le respondió a Ximena Capristo: “Jamás tocaría a un hombre comprometido”

Un año atrás, Gustavo Conti visitó el programa Pampita Online y mantuvo un pícaro ida y vuelta con la conductora, Pampita Ardohain. El episodio disgustó a Ximena Capristo, pareja del actor, que este fin de semana volvió a hablar del tema y recibió una contundente respuesta por parte de la modelo.

“Pampita invitó al programa a Gus... No me gusta hablar de una mujer embarazada. Ella está a punto de parir. Yo pasé por ese momento y todo lo que decían en contra mía me afectaba un montón”, expresó en PH Podemos Hablar Capristo.

En su programa de este lunes, Ardohain respondió a las palabras de la mediática. “¿Otra vez con este tema? Ya caducó, pero ni eso, porque nunca pasó. Era algo interno del programa que ya se aclaró en su momento”, manifestó.

Y aclaró: “Por si quedó alguna duda, lo vuelvo a decir: jamás tocaría ni con un palo a ningún hombre comprometido. No solo a su marido, a ningún marido de nadie”.

Pampita insistió en que se malinterpretó la situación vivida en su programa. “No quiero hablar mal de nadie, pero no sé de dónde sacó esa fantasía. Ya está, ella en su momento estaba embarazada, no sé, capaz el embarazo influyó, no sé qué decirte ya”, dijo.

Cuando una de sus panelistas comentó que Capristo evitó profundizar en el tema en el programa conducido por Andy Kusnetzoff en señal de respeto a su estado de gestación, la conductora respondió irónica: “Y justo la fueron a levantar en todos los portales, pero bueno, gracias Xime. ¡Qué buena onda!”.

LA NACION