Una reconciliación, una separación, un noviazgo, otro noviazgo y un casamiento. La revancha en la conducción, su regreso al programa más visto de la televisión argentina, rumores de infidelidad, la denuncia de una empleada y el llanto desconsolado en cadena nacional. Un año imposible para cualquier mortal y sin embargo, ahí está Carolina "Pampita" Ardohain, en el ojo de la tormenta, sin que se le corra el maquillaje.

¿Cómo hace la modelo y conductora para ser ella las 24 horas? Y más específicamente, ¿cómo sostiene esa comunión con la gente, que sigue y se emociona con cada episodio de su vida? Así lo explica a LA NACIÓN: "Lo que pasa es que nunca les mentí sobre quién era. Me han visto en las buenas, en las malas, triste, enojada, feliz. Siempre están ahí, son incondicionales, me acompañan en todo lo que me pasa. Y yo devuelvo mucho en redes porque sé que hay mucho cariño del otro lado. Hay un ida y vuelta".

El año de Pampita comenzó como va a terminar: en la tranquilidad de las playas uruguayas, un lugar que le fascina y donde se siente contenida. Hace más o menos un año, el primer día de 2019, la modelo subía una foto en su cuenta de Instagram besando a Juan Pico Mónaco en Punta del Este. La imagen no era casual y poco tenía que ver con el año nuevo: se trataba de la confirmación de que la pareja había vuelto después de la última de sus separaciones.

El 17 de enero, día del cumpleaños de Pampita, su novio le decía: "Feliz cumple, mi amor. Que la vida te encuentre llena de alegría, paz y muchísimo amor. Sos maravillosa e incondicional y te mereces lo mejor siempre. Te amo".

Pero el romántico mensaje no fue escrito en piedra sino en arena, porque diez días después, la conductora anunciaba: "Decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones". El corazón de Pampita ya acumulaba un dolor, una ilusión y un desencanto. y no había terminado enero.

Un mes más tarde, la conductora era pescada in fraganti a la salida de un cine con Mariano Balcarce, 32 años, heredero de la conocida empresa de alfajores que lleva su apellido. Con él, la estrella cambió de estrategia y decidió anunciar el romance desde el vamos; nada del "somos solamente amigos". "Lo vivo muy tranquila, por eso lo dijimos también: para poder estar tranquilos", se justificó.

Junto a Balcarce, Pampita se dispuso a encarar el año profesional. El 18 de marzo volvió con Pampita Online por Net.TV, su revancha después de la frustrada temporada anterior por Telefe cuando terminó renunciando, en medio de un ataque de ira con la prensa que le preguntaba por su crisis con Mónaco. Por supuesto su situación sentimental fue el eje del primer programa, como lo había sido su romance con el tenista tandilense en el ciclo anterior. También fue Balcarce quien la acompañó cuando el último lunes de abril volvió como jurado del "Súper Bailando ".

Así comenzó su intenso año profesional, con dos programas en vivo sumados a su día a día familiar. El ajetreo le dejó poco tiempo para engancharse en las provocaciones mediáticas que buscaron instalarse con algunas de sus clásicas rivales, como Nicole Neumann o la China Suárez.

Sin embargo en julio, el castillo de naipes que Carolina trabajosamente venía construyendo se volvió a derrumbar. "Estoy cuidando mucho la privacidad de mi pareja tratando de no dar detalles de la relación. Voy a tratar de manejarme así el mayor tiempo posible. Creo que está bueno mantener en privado un montón de cosas. Hay otras que no se pueden evitar porque a la calle tengo que salir, a eventos tengo que asistir y me encanta ir acompañada por mi pareja. Eso lo voy a seguir viviendo con naturalidad y libertad, pero a la hora de dar detalles, me los voy a guardar", le contaba a LA NACION, en una pirueta que invalidaba las bases públicas con las que comenzaron. Pero el impasse dio paso a una nueva separación.

Casate conmigo

Si antes de las vacaciones de invierno el currículum sentimental de Pampita sumaba una nueva desilusión, para cuando terminaron estaba otra vez loco de contento: el destino la había cruzado con Roberto García Moritán, un empresario gastronómico de 42 años, separado y con dos hijos. "Economista, emprendedor, que desarrolla y arriesga; padre de dos y orgullosamente argentino", de acuerdo a la biografía en su cuenta en Instagram.

De perfíl bajísimo, una de las primeras imágenes de la pareja se conoció cuando Moritán subió a Instagram una foto de un abrazo íntimo, con la modelo de espaldas, que a ella no le gustó nada: "Nos sacamos la foto como 'qué divertido'. Lo que pasa es que engordé bastante esta semana, 3 kilos, porque salgo mucho a comer afuera, y a mí me engorda todo acá (en referencia a su cola)", justificó ella el hecho de que la imagen durara apenas unos minutos en las redes, tiempo suficiente para que se viralizara.

En octubre, terminados sus trámites de divorcio de Milagros Brito, el novio dio el paso necesario para convertirse en marido. Punta Cana, una ceremonia en la playa, música en vivo y la luna. "¿Te querés casar conmigo?", fue la pregunta y ella contestó que sí.

La denominada "boda del año" fue el 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci, primero una cena más pequeña para familia e íntimos, y luego de la medianoche con el salón abierto a decenas de famosos invitados. Enseguida, una semana de luna de miel en Paris. "Fue hermosa", recuerda hoy Carolina. "Si me tengo que quedar con algún momento, elijo los que fueron simples y especiales: el abrazo en una esquina, el cafecito en la calle, abrigados. Son los que más rescato. Es verdad que hubieran sido igualmente especiales en cualquier lado, pero París ayudó a estar en el lugar perfecto en el momento indicado".

Sin embargo, a uno de los momentos más felices de su vida, le seguiría uno de los más tristes. Y con una de las damas de honor de su casamiento como contrafigura.

La quería como a una hermana

Viviana Benítez era niñera de Pampita, y tenía toda su confianza para acompañar a sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán. Al decir de la conductora, la quería "como si fuera mi hermana". Pero el sentimiento por lo visto no era recíproco, porque la chica la acusó públicamente de hostigamiento, daño psicológico, irregularidades en el pago de haberes, y hasta dio a entender que perdió un embarazo luego de una pelea con su empleadora. "Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura", dijo en Crónica TV.

La reacción de la modelo fue impactante. Nunca se la había visto públicamente llorando desconsolada. Mientras se defendía con pruebas, se quebraba en su programa: "No puede hablar así. Hoy decía que cuando me separé me encerraba en mi cuarto para que los chicos no me vean triste, y... ¿qué quería? ¿Que mis hijos me vean llorando? Tenía una empleada para que los cuide y yo estaba mal, ¿no era mejor que no me vieran así? ¿No fue la mejor decisión? ¿Por qué sale a decir estas cosas?. Ella sabe perfectamente lo que viví esos años. Duele que te claven un puñal por la espalda, duele la mentira". Días después, Ardohain volvió a mostrar la fragilidad emocional que atravesaba, esta vez durante una entrevista a la actriz Julieta Díaz, cuando nuevamente se puso a llorar: "Perdón chicas, no me siento bien. Menos mal que Julieta es amiga, porque sino esto es un papelón".

Pampita termina el 2019 bastante peor de lo que lo empezó, con acusaciones que van más allá de lo mediático. Se metieron con Carolina, no con Pampita, y eso es un límite que no está dispuesta a conceder.

Y nuevamente Punta del Este, el lugar que la contiene, para refugiarse junto a su familia y ahora sí seguir construyendo un futuro juntos. Y, por qué no, hasta soñar con agrandar la familia: "No sé si va a ser por ahora, pero los dos tenemos ganas".

Aún golpeada por la situación, Carolina apuesta en 2020 a resurgir de entre sus cenizas con nuevos emprendimientos comerciales ("Estoy haciendo mis anteojos, mis planchitas de pelo, secadores, trajes de baño. Tengo muchas líneas personales de distintos rubros, y se van a abrir muchas puertas más seguro"), y una posible vuelta al cine después de la muy comentada Desearás al hombre de tu hermana ("Veremos cuando sale, quiero que sea totalmente distinto a la película anterior. El cine siempre está ahí, apenas aparezca el proyecto que me entusiasme, me voy a volver a animar"). Así, Pampita se prepara para ponerse otra vez de pie, como tantas otras veces.