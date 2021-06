Patricia Sosa, crítica con el jurado de MasterChef: “Tengo mucho que reprocharle”

Patricia Sosa opinó hoy sobre el desempeño del jurado en la segunda edición de MasterChef Celebrity y aseguró que “tiene mucho que reprochar” a quienes con su veredicto juzgan los platos que elaboran los participantes.

Tras hacer memoria de su paso por la primera temporada del certamen culinario, la cantante no pudo evitar hacer comparaciones. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la artista fue crítica con el rol que Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis asumen en el programa.

Sobre ello, dijo: “Yo tengo mucho que reprocharle al jurado. En esta segunda temporada les ayudan mucho. Fijate que van isla por isla y les dicen lo que harían: ‘Hacé esto, batí…’. A nosotros nos mandaban a sabés dónde, ¡arréglate!”, opinó Sosa.

En su momento, Sosa calificaba de “fabulosa” la experiencia personal de haber formado parte del concurso, aunque decía que había experimentado “demasiado vértigo” para su “maravillosa calma, y momentos en que no podía seguir el tren de tanta adrenalina”, relataba.

Por ello, hoy dice sentir cierta indignación al constatar lo que considera un cambio de trato en el nivel de exigencia y presión que se impone a los concursantes. “A mí nunca me tiraron un centro, fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo, aunque les sirve ayudarlos un poco, porque ninguno es un cocinero profesional”, reconoció.

La cantante también reveló, por otra parte, que se sorprendió gratamente al ver a Juanse cocinar. “Me encantó verlo como personaje”, dijo, pero enseguida volvió a la carga en relación al apoyo del jurado a los participantes: “A nosotros no nos ayudaban nada. No me acuerdo de alguien a quien le hayan dicho, por ejemplo: ‘me parece que este cerdo iría mejor con manzana y no con ciruela’, acá te las cantan todas. ¡Injusticia!”, remató sin perder el humor.

