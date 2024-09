Paula Abdul estaba a punto de relanzar su carrera, pero debió suspender todos sus shows: “Me rompe el corazón”

Escuchar

Paula Abdul estaba dispuesta a retomar su carrera con una serie de conciertos en su país, los Estados Unidos, y una extensa gira por Canadá, pero se vio obligada a dar un paso al costado. Según explicó la cantante y bailarina, se vio obligada a suspender su agenda por problemas de salud derivados de una serie de lesiones que sufrió en los ensayos.

La cantante de “Opposites Attract” tenía previsto actuar en Anchorage, Alaska, a finales de este mes antes de embarcarse en su serie de conciertos Straight Up! To Canada, que la tendrían durante un mes en aquel país, pero desde sus redes anunció la cancelación de esas fechas y se disculpó con sus fans luego de enterarse de que necesita someterse a una cirugía y que durante el posoperatorio es necesario que mantenga reposo.

Abdul, que también tenía previsto actuar en Fargo, Dakota del Norte, anunció en Instagram esta semana: “Es con un gran pesar en el corazón que necesito compartir con ustedes una actualización sobre algunas lesiones que he sufrido recientemente. En un esfuerzo por seguir adelante, he recibido inyecciones específicas que me permitirán un alivio temporal, pero las exigencias de una gira completa son una historia diferente”.

Y agregó: “Después de varias consultas con mis médicos y de explorar todas las opciones disponibles, me informaron que una de mis lesiones requiere un procedimiento menor seguido de un período de recuperación de 6 a 8 semanas, por lo que no podré continuar con la gira Straight Up! To Canada ni con las fechas en Alaska y Dakota del Norte”.

La cantante de 62 años admitió que la cancelación de la gira la había dejado desconsolada, pero prometió a sus fans que regresará “más fuerte y mejor” tan pronto como pueda. “Quiero extender mis más profundas disculpas a todos mis increíbles fans en Canadá y los Estados Unidos; ustedes significan mucho para mí y esto realmente me rompe el corazón”, expresó, en el extenso texto con el que dio a conocer su situación.

“He estado esperando con ansias la energía, el amor y la conexión que siempre compartimos cuando estamos juntos. Prometo que volveré, más fuerte y mejor; bailando con todo mi corazón y actuando para todos ustedes muy pronto, para brindarles el espectáculo que merecen”, aseguró. Y finalizó: “Gracias por su cariño, paciencia y comprensión durante este tiempo. Con todo mi cariño y gratitud”.

Grave denuncia

El nombre de la artista volvió a las primeras planas a fines de 2023 cuando denunció por agresión sexual a Nigel Lythgoe, productor general de los programas televisivos American Idol y So You Think You Dance (SYTYCD). La demanda, presentada la última semana de diciembre por la exmiembro del jurado de los dos programas de talentos en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, afirma que Lythgoe la agredió sexualmente en dos ocasiones, una durante una de las primeras temporadas de American Idol y la segunda durante su estadía en SYTYCD. También lo acusa de haber agredido sexualmente a su asistente.

Según la querella, que fue dada a conocer por la revista People, el primer incidente se habría producido mientras la cantante “estaba en gira para la audición regional” durante una de las primeras temporadas de American Idol, el exitoso programa del que Abdul formó parte desde 2002 hasta 2009. “Lythgoe empujó a Abdul contra la pared, luego tocó sus genitales y senos, y comenzó a meterle la lengua en la garganta”, indica el documento presentado ante la Justicia. El hecho había ocurrido antes de que los dos entraran a un ascensor. “Abdul intentó alejar a Lythgoe de ella y hacerle saber que su comportamiento no era aceptable”, añade la demanda.

La intérprete aseguró que, tras la presunta agresión, llamó llorando a uno de sus representantes y le informó lo que había sucedido. Sin embargo, decidió no dar a conocer el hecho públicamente “por miedo a que Lythgoe hiciera que la despidieran del programa”. La cantante decidió presentar la demanda a fines del año pasado, amparada en la Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual y Encubrimiento, que permite presentar demandas civiles que contemplen esos delitos a pesar de que el plazo de prescripción haya expirado.

La segunda agresión habría ocurrido en 2015, cuando Abdul era miembro del jurado de SYTYCD, durante una cena en casa de Lythgoe, a la que la cantante asegura haber asistido “creyendo que se trataba de una invitación profesional”. Según su relato, el productor “se puso encima de Abdul mientras ella estaba sentada en su sofá e intentó besarla mientras proclamaba que los dos harían una ‘pareja poderosa’”. Ante esta situación, la cantante alega que “empujó a Lythgoe lejos de ella y le explicó que no estaba interesada en sus insinuaciones”, antes de abandonar la propiedad.

Además del cargo de agresión sexual, la demanda incluye las acusaciones de acoso sexual, violencia de género y negligencia. Es que Abdul también afirma que fue “discriminada en términos de compensación y beneficios, en comparación con uno de los jueces masculinos del programa y el presentador”. Además, indica que fue víctima de “constantes burlas, intimidación, humillación y acoso” durante su estadía en los dos ciclos televisivos. Por eso, además de Lythgoe, la artista demanda la las productoras 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions Inc.

