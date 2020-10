Paula Chaves y Masterchef Celebrity: "Martitegui es un gran villano"

Paula Chaves, de Bake off a Masterchef Celebrity: "Germán Martitegui es un gran villano"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 16:39

Conductora de dos temporadas de Bake off, Paula Chaves se animó a opinar sobre el éxito de Masterchef Celebrity. "Cuando me convocaron a la primera edición de Bake off yo no conocía el formato. No sé qué tiene, pero atrae tanto como Masterchef. Cuando estábamos detrás de cámara nos atrapaba la competencia sana, saber cómo salían las preparaciones. Y sobre el polémico final en el que cambiaron al ganador y en vez de Samanta fue Damián, lo que puedo decir es que no había tongo ni se manipuló nada por el rating, porque ya estaba grabado, además. Fue todo recontra legal. Y con Christophe pasaba lo que pasa hoy con Martitegui. Por más que sea un amor, tiene un estereotipo y no sé si es el malo pero tiene una manera de decir las cosas que te puede asustar. Yo veo Marterchef y me encanta. Martitegui es un gran villano. La competencia es real porque el Mono de Kapanga garpaba y lo rajaron igual. En Bake off pasó lo mismo con Marcos. Pedro lloraba con Bake off porque se sentía identificado con Marcos y, sin embargo, cuando hizo mal las cosas, se fue del programa", explicó Paula en Intrusos, por América.

La modelo y conductora contó además que Pedro Alfonso, su marido, está trabajando en una obra para la próxima temporada de Carlos Paz. "No es fácil porque no sabemos qué va a pasar. Pero no hay nada seguro. Por ahora yo no voy a hacer temporada porque Filipa es muy chiquita, toma teta todo el día y tengo la necesidad de estar en casa con los chicos. Pedro disfruta mucho haciendo temporada y si fuera por él nos mudaríamos a Córdoba". Y dijo, entre risas, que la convivencia en cuarentena fue una prueba de fuego. "Con tres hijos y recién parida, tenemos pocas oportunidades para charlar un ratito solos. Así que imagino que con Pedro estaremos juntos hasta la tumba".

Paula, que dio a luz a su tercera hija en plena pandemia, contó cómo fue la experiencia. "Iba sola a los controles y ecografías, y al parto me acompañó Pedro. Tenía bastante miedo pero no era opción parir en mi casa". Y explicó que su beba tiene síntomas de alergia a la proteína de la leche vacuna. "No tenemos el diagnóstico definitivo. Hay un proyecto de ley que necesita ser tratado y tiene que ver con el etiquetado de los alimentos, para saber qué comemos. Yo que amamanto necesito saber qué como. Por ejemplo, no puedo consumir ni leche ni soja. Espero que se sancione esta ley, de una vez por todas. Yo tuve que cambiar hasta la yerba que tomaba. La de Filipa es una alergia leve por suerte".

Finalmente, Paula dijo que nunca se había enojado con la prensa pero cuestiona cómo y cuándo se dan algunas noticias. "Perdí un embarazo de nueve semanas y ya lo habían contado en tele y tuve que explicarle a mi abuela cómo había sido. Hay que entender que uno tiene que contar las cosas cuando puede. El embarazo es un tema muy personal. No me enojo con la prensa, entiendo su trabajo pero tienen que chequear. Cuando contaron sobre mi último embarazo lo escuché en la tele y salí corriendo a buscar a Olivia al jardín, porque yo quería contarte que iba a tener un hermanito y verle la cara. Y tenía miedo que se lo comentaran antes en la escuela".

Conforme a los criterios de Más información