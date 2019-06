Paula Chaves y los llamados de su mamá, preocupada por su relación con Peter

La actriz se refirió a las fake news en Cortá por Lozano Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Paula Chaves

13 de junio de 2019 • 17:45

Este año iba a conducir un programa de humor y entretenimientos junto a su marido, Peter Alfonso, pero por ahora quedó stand by. De todos modos, pronto vuelve a la pantalla de Telefe con la segunda temporada del reality Bake Off. Paula Chaves estuvo con Verónica Lozano en Cortá por Lozano y contó que ya está con ganas de empezar a trabajar. "Porque estuve varios meses quieta", contó.

"No sé si es abstinencia porque está bueno quedarse en casa con los chicos. Veníamos de una temporada a full en Carlos Paz con Locos por Luisa, y ahora quiero arrancar otra vez. Estamos muchas horas todos juntos en casa. El año pasado Peter se hizo cargo de los chicos cuando yo tenía largas horas de grabaciones. Es un papá super presente y nos ocupamos de nuestros hijos a la par. Él los baña, les da de comer, todo compartido. Balthazar está empezando a soltarme, porque dejó la teta. Debo confesar que fue un duelo tremendo porque me encanta dar la teta. Pero tiene 2 años y 7 meses y yo ya estaba un poco cansada. Lo disfruté pero sentí que le iba a hacer bien ese corte, porque estaba muy demandante, 'adicto' a la teta. Todavía me pide cada tanto un poquito de teta y yo lo levanto y hago que toque el techo y le digo que está grande. Olivia también está enorme y hermosa", contó Paula, orgullosa.

La actriz también se tomó unos minutos para hablar de las fake news que la tuvieron como protagonista. "El año pasado dijeron que estaba embarazada de mellizos, y mil veces nos separaron con Peter. A veces salía a desmentir pero después me relajé porque si no se hace un vicio. De vez en cuando mi mamá me llama y me pregunta, ¿todo bien con Peter?".

Finalmente, dijo que están en pleno casting de Bake off: "estamos buscando participantes aficionados de la pastelería". Y se sinceró: "nunca cociné una torta pero conozco las recetas. Soy adicta a los dulces, especialmente al dulce de leche: me puede y hasta que no le doy a tres o cuatro cucharadas, no lo dejo".