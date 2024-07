Pax, uno de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, fue internado en Los Ángeles

Escuchar

Pax, uno de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, debió ser internado este lunes de urgencia luego de sufrir un accidente con su moto eléctrica. El joven, de 20 años, sufrió una lesión en la cabeza. Apenas se enteró de lo sucedido, la protagonista de Inocencia interrumpida se acercó hasta la institución para acompañar a su hijo. “Jolie está con él y reportó que está estable”, aseguró una fuente cercana a la actriz a la revista People.

Según informaron fuentes policiales al portal TMZ, el hecho ocurrió este lunes por la tarde en Los Feliz Boulevard, en Los Ángeles, cuando la moto eléctrica en la que se trasladaba chocó contra la parte trasera de un auto. Pax no llevaba casco en el momento del impacto, por lo que sufrió lesiones en la cabeza. Además, las autoridades aseguraron que había mucho tránsito en la zona.

Angelina Jolie y su hijo Pax, en una foto de 2020 DPA

Como consecuencia del hecho, el joven fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona. Según testigos, se quejaba del golpe en la cabeza y de un fuerte dolor en la cadera. Sin embargo, en las primeras horas evolucionó favorablemente y según publicó PageSix podría ser dado de alta en breve. Hasta el momento, ni Jolie y Pitt hicieron declaraciones públicas sobre el accidente.

Jolie comparte a Pax y otros cinco hijos con el actor de El club de la pelea: Maddox, de 22 años, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, y los gemelos de 16 años Knox y Vivienne, de 16. Y mientras ella se muestra feliz y muy centrada en sus hijos y su trabajo, el actor sufre por la distancia que tiene con sus herederos. “Prácticamente no tiene contacto con sus hijos adultos”, publicó People hace un tiempo.

Un duro mensaje para papá

El descargo de Pax contra Brad Pitt en 2020, que muestra la relación de su hijo con el actor (Fuente: DailyMail)

Si bien maneja un perfil bajo y no suele hacer referencia a sus famosos padres, el nombre de Pax fue noticia en noviembre del año pasado por un duro mensaje que había compartido unos años antes en contra de Pitt en su cuenta de Instagram.

Según publicó el diario The Daily Mail, el joven que Jolie adoptó en Vietnam en 2007 cuando tenía tres años de edad y al que le dio el nombre de Pax Thien, descargó toda su furia en una publicación que escribió cuando tenía 16 años. “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de primera clase! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable”, arrancó el joven su historia.

“No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia”, agregó en relación a sus hermanos Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. “Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!”, cerró su descargo.

Angelina Jolie en un alto durante un rodaje en París; a su lado, su hijo Pax Best Image/The Grosby Group

El mensaje, que Pax le escribió al actor en la cuenta privada que usa de manera exclusiva con sus amigos y la gente de su entorno estaba acompañado con una foto de Pitt con un premio Oscar. Como antecedente, cuatro años antes de esas palabras, los dos protagonizaron el escándalo donde el intérprete de Había una vez... en Hollywood fue denunciado por haber agredido en un jet privado a Jolie y a dos de sus hijos. Una fuente que habló con la revista People dijo sobre aquel episodio que Pitt supuestamente estaba borracho y que Maddox había defendido a su madre.

Jolie solicitó el divorcio en 2016, dos años después de casarse y luego de aquel escándalo, que terminó con parte del FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles investigando lo sucedido. En un principio, la actriz asumió la custodia total de sus seis hijos, pero un nuevo acuerdo en 2021 les permitió pasar el 50 por ciento de su tiempo con Pitt. Sin embargo, la decisión fue revocada después de que trascendiera que el juez del caso tenía estrechas relaciones comerciales con el actor.

Una vieja postal de la familia Jolie-Pitt cuando todo era paz y amor

La relación de Pitt con sus hijos volvió al centro de la escena cuando trascendió que Shiloh acudió a la Justicia apenas cumplió 18 años para quitarse de forma legal el apellido Pitt de su nombre legal. Antes, Zahara había decidido borrar el “Pitt” en su nombre durante su incorporación a la hermandad Alpha Kappa Alpha en Spelman College. En cambio, se presentó como “Zahara Marley Jolie”.

En 2021, Us Weekly informó que Maddox tampoco usa Pitt como apellido en documentos que no son legales. “Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, algo que Angelina ha dicho que no apoya”, aseguró una fuente al medio. La última que se sumó a la idea fue Vivienne, quien en los créditos del musical The Outsider, donde fue parte del equipo de producción, aparece como “Vivienne Jolie”.

