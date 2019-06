El productor fue consultado sobre la anécdota que contó su mujer Paula Chavez

La semana pasada Paula Chaves contó que cría a su hija Olivia, de cinco años, y a Baltazar, de 2, sin encasillarlos en estereotipos de género. Así surgió la anécdota de que el pequeño juega con vestidos de princesa y también juega a la pelota.

"El otro día jugó un partidito vestido de Frozen (...). Era hermoso ese momento y que ellos puedan elegir y ser libres. Nosotros tenemos una crianza súper libre y cero estereotipada porque los niños son niños", había dicho en el ciclo radial Agarrate Catalina, de Catalina Dlugi.

Esta semana, en Por si las moscas, por La Once Diez, la pareja de la modelo y conductora, Pedro Alfonso , fue consultado sobre esa crianza libre y dijo: "Es algo muy relajado. En ningún momento pienso si [Baltazar] se viste de la princesa Ana o de indio. Hubo un solo momento en Halloween que era una muñeca y dije ´pará´. Pero la verdad que lo vemos como juegos y se da muy natural".

Por otra parte, como para aclarar que tampoco es importante hacer tanto hincapié en cómo se viste un niño, dijo: "No estoy viendo qué se pone, me fijo que juegue. Es algo muy normal. 'Balta' no está todo el día de Barbie, juega con los vestidos de la hermana".