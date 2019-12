Pampita contó los motivos por los cuales peligran sus vacaciones en Uruguay Fuente: Archivo

19 de diciembre de 2019 • 18:50

Recién casados y con sus familias ya ensambladas, Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán decidieron ir a pasar Año Nuevo a Punta del Este y ya arrancar sus vacaciones junto a sus hijos en la costa uruguaya. Sin embargo, un imprevisto ocurrido en las últimas horas podría arruinar los planes de la feliz pareja.

¿Qué pasó? Ni bien arrancó su programa Pampita Online, la conductora contó que su marido perdió la billetera con toda su documentación adentro e hizo un pedido público: "No tiene cédula verde, ni DNI, ni tarjetas de crédito. Nos tenemos que ir a Uruguay y así no podemos viajar", expresó.

Desesperada por la cercanía de la fecha, la modelo dio más detalles sobre el momento en que se produjo la pérdida. "Rober fue a comprar a una estación de servicio por la zona de San Isidro y después de comprar, la perdió. Vimos por las cámaras de seguridad del lugar que se la metió en el bolsillo y se subió al auto pero en el auto no está. Ya dimos vuelta todo", relató.

"Es una billetera negra. Por favor, si alguien la encuentra que se comunique con la producción del programa. No podemos irnos de vacaciones si no. Ya está haciendo todos los tramites igual pero va a demorar unos días más", agregó casi suplicándole a su audiencia. Y sin intenciones de perder ni un día de sus vacaciones, advirtió: "Que viaje más tarde si no. Yo lo espero allá en la playa. Para mí lo hizo a propósito. Así yo llego, voy al supermercado, instalo a los chicos, desarmo las valijas y el recién llega cuando ya está todo listo", bromeó, entre risas.

Sobre las declaraciones de Wanda Nara

Al hablar de sus vacaciones, Pampita afirmó que va sin niñera, ni personal doméstico y que será ella, como en tantas otras ocasiones, quien se ocupará de sus hijos. Su compañero de panel, Luis Piñeiro, aprovechó el momento para preguntarle qué le habían parecido las declaraciones de Wanda Nara en una conocida revista semanal, donde asegura que tener niñera no es una opción para ella.

"A mí me parece que Wanda no tiene nada que ver con esto. Ayer hablamos (¡si nosotras hablamos!) y me dijo que esta entrevista la dio hace dos semanas. Salvo que tenga telepatía y que pueda ver el futuro, no fue un palito para mí. De hecho, no puede creer cómo lo usaron en este tema", advirtió la modelo frente a la mirada atónita del resto del panel que desconocía este vínculo tan fluido con la botinera.

Tras asegurar que le encanta Wanda ("Me encanta la familia que armó"), Ardohain volvió a defender a la mediática. "Cuando uno da una entrevista no todo es tan literal. Tal vez tiene una ayuda aparte y quiso decir que es ella la que los lleva al colegio, la que les hace el desayuno. En mi caso, con dos trabajos no puedo, pero cuando viajaba o cuando no trabajaba muchas veces estaba sola con los chicos, y era muy feliz. Cada uno que los críe como le parezca", lanzó la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, tras asegurar que en marzo retomará la búsqueda de una nueva niñera.