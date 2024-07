Periodistas Argentinas le pidió a Aptra que le retire el Martín Fierro a Pedro Brieger

Escuchar

El colectivo de Periodistas Argentinas emitió hoy una carta de pedido a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) que solicita que se le retire a Pedro Brieger el premio Martín Fierro que recibió en agosto de 2009. “Recibí la inquietud y creo que tienen derecho a hacerlo. Se sienten en el deber de plantearlo. Fijaremos una posición como entidad y a partir de ahí daremos la devolución que corresponda”, señaló Luis Ventura, el presidente de Aptra, a LA NACIÓN.

“Mediante la presente y ante la reciente salida a la luz del acoso sexual sistemático perpetrado por el periodista Pedro Brieger contra más de 20 mujeres (que él mismo ha reconocido), solicitamos que la entidad tenga a bien desconocer el premio Martín Fierro que le fuera otorgado”, comienza el escrito redactado por la agrupación que presentó hace 17 días en el Senado un informe en el que se expusieron diferentes episodios de acoso sexual por parte del reportero en contra de colegas que trabajaron con él y alumnas de distintas instituciones.

El colectivo Periodistas Argentinas presentó el 2 de julio en el Senado de la Nación el informe La cultura del acoso: punto y aparte, con el testimonio de diferentes mujeres que denuncian diferentes situaciones de acoso por parte del periodista Pedro Brieger

Ventura recibió la carta personalmente a través de la periodista Agustina Kämpfer. “Primero la escuché como colega, es un reclamo que tanto ella como Periodistas Argentinas tienen derecho a plantear. Yo tengo mi postura personal respecto al personaje del que se habla, pero no puedo tomar ninguna determinación porque simplemente soy un socio más adentro de una entidad de periodistas a los que la comisión directiva va a convocar para que se tome una decisión respecto al petitorio”, sostuvo Ventura en diálogo con este medio.

Qué dice el petitorio

A continuación la carta completa que le envió la agrupación a Aptra:

“Nosotras, las integrantes de Periodistas Argentinas, creemos necesario establecer que la labor profesional, por más destacable que sea, no puede ser puesta a consideración en omisión de la degradación humana. Y los acosos sexuales de Brieger fueron cometidos, en definitiva, por un periodista contra mujeres periodistas, durante más de 30 años (el primer caso que recopilamos data de 1995).

Existen numerosos precedentes de prestigiosos organismos que han retirado galardones del pasado, ante cuestiones inesquivables en el presente. Sólo por citar dos ejemplos: La Asociación Humanista Estadounidense condecoró en 1996 al biólogo evolutivo Richard Dawkins por sus contribuciones significativas en la comunicación de conceptos científicos al público. En 2021, 25 años después, la entidad decidió retirarle el premio por sus dichos contra las personas trans, explicando: “los comentarios de Dawkins implican que las identidades de las personas transgénero son fraudulentas, al tiempo que ataca a la identidad negra como algo que se puede asumir cuando es conveniente”. Y añadió: ´Sus intentos posteriores de aclaración son inadecuados y no transmiten sensibilidad ni sinceridad´.

Por otra parte, y ese mismo año, el Museo de Bellas Artes de Houston otorgó el Premio Peter C. Marzio a la investigación sobre arte latinoamericano y latino, al crítico argentino Rodrigo Cañete. Pero la Asociación Argentina de Críticos de Arte y otros grupos, lo repudiaron: ´El premio se le atribuye a una persona que se pronuncia pública y sistemáticamente ejerciendo violencia simbólica hacia artistas y colegas. Su uso de la falacia para denigrar no es representativo del ejercicio ético profesional, y su escritura crítica no se encuentra desvinculada de su práctica bloguera violenta y misógina´. Desde el museo norteamericano, entonces, manifestaron: ´Poco después de la premiación, fuimos informados acerca de otros escritos del Señor Cañete que son incompatibles con las normas de uso en nuestra institución. Bajo tales premisas, el mencionado premio ha sido rescindido´.

Por todo lo expuesto, y sintetizando ante la trascendencia pública que ha tomado nuestro informe titulado ´La cultura del acoso: punto y aparte´, es que confiamos en que nuestras y nuestros colegas de APTRA nos acompañen en el camino del destierro de conductas violentas de toda índole, como parte activa de una transformación necesaria. Los saludamos atentamente y les agradecemos su amable atención´, cierra el comunicado de Periodistas Argentinas”.