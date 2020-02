La diva de los almuerzos celebró sus 93 años acompañada de sus familiares y amigos Crédito: Gerardo Viercovich

Mirtha Legrand celebró anoche sus 93 años en un festejo íntimo en su casa de Barrio Barque, rodeada de sus amigos y familiares. La diva de los almuerzos hizo una cena con 40 invitados, y habló con la prensa antes de entrar. " No estoy para festejos con todo lo que pasó, pero sí para estar acompañada", dijo la mítica conductora, en referencia a su dolor por la muerte de la relacionista pública Sofía Neiman.

"Pensé en suspender todo. Mi hija Marcela está muy triste y fue todo muy sorpresivo. Ella era una gran amiga de Sofía, pero después coincidimos en que a ella le hubiera gustado que nos juntemos igual, y que nos acompañemos entre todos", explicó Legrand en diálogo con distintos medios.

Mirtha Legrand se vistió de blanco para su cumpleaños, con un vestido con detalles bordados de encaje, y sandalias plateadas para completar su atuendo Crédito: Gerardo Viercovich

Al ser consultada sobre si sentía que la triste noticia empañó el clima de festejo por su cumpleaños, la conductora respondió: "Sí, realmente fue un disgusto enorme. Todo muy doloroso. Hoy vienen muchos amigos de Sofía, y a mí me gusta estar rodeada de gente tan querida. Yo siempre festejé mis cumpleaños y no quería estar sola en un día tan importante".

Juana Viale llegó vestida con un mono azul marino al festejo por el cumpleaños 93 de su abuela Crédito: Gerardo Viercovich

Antes de irse, la diva se despidió de todos con una reflexión: " No todo el mundo llega a esta edad. Esta mañana pensaba en el lindo camino que he recorrido. Tuve una vida maravillosa. El 7 de marzo vuelvo a la televisión con los almuerzos, no me puedo quejar porque disfruto de lo que hago".

Silvia "Goldie" Legrand, la otra cumpleañera, fue a la casa de su hermana para festejar sus 93 años Crédito: Gerardo Viercovich

Héctor Vidal Rivas, un gran amigo de la diva de los almuerzos, también la acompañó en su día especial Crédito: Gerardo Viercovich

Del íntimo agasajo participaron su hermana Goldie, Juana Viale, Coca Calabró, Héctor Vidal Rivas y el consultor político Fabián Perechodnik, entre otros.

Coca Calabró fue otra de las invitadas a la cena íntima para festejar el cumpleaños de la diva de los almuerzos Crédito: Gerardo Viercovich

No podían faltar las tortas para celebrar los 93 años de Mirtha Legrand Crédito: Gerardo Viercovich

El analista político Fabián Perechodnik dijo presente en la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand Crédito: Gerardo Viercovich