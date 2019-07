Por qué Hernán Piquín no quiere reemplazar a Flavio Mendoza

PIquín y su partenaire, Macarena Rinaldi Crédito: La Flia Contenidos

Salvado por el público con el 40,87% de votos, Hernán Piquín contó lo emocionado que está por el apoyo de la gente. Y también explicó por qué se negó a reemplazar a Flavio Mendoza en el BAR (se ausentará por dos galas), en el "Súperbailando".

En Hay que ver, por Canal 9, el bailarín dijo: "Fue una sorpresa, porque en un momento creímos que nos íbamos del certamen. Cuando me enteré que íbamos al teléfono, me molestó porque viajamos con permiso. Ensayamos mucho la cumbia en España y queríamos bailar. La gente sintió que no era justo y nos defendió. Quizá para muchos fue un voto-justicia. Pero además sé que nos quieren ver bailar y también por el sueño, claro, para la Fundación Challenge".

Piquín y Macarena en el Súperbailando 03:14

Video

Con respecto a reemplazar a Flavio Mendoza en el BAR, explicó: "Estaba de gira en Tucumán cuando me llamaron para sumarme. Dije que si casi sin pensarlo pero después me arrepentí. Porque pienso que no sé si está tan bueno porque soy participante también y no puedo ponerle puntaje a un compañero que está del mismo lado que yo. Un bailarín no puede puntuar a otro bailarín. Si estás de jurado, es sólo para eso. Tampoco aceptaría estar en el jurado si estoy bailando. Si me convocan el año que viene, claro que aceptaría. Y preferiría estar en el jurado antes que en el BAR, si pudiera elegir. Mi mamá que fue mi maestra también, me enseñó a respetar a todos por igual", dejó en claro.

También, en el programa que conducen Denis Dumas y José María Listorti, contaron que Nicole Neuman reemplazará a la mismísima Pampita, que se va de vacaciones por dos semanas. ¿Se viene otro escándalo en el Bailando por un sueño?