Popstars llegó a su fin: quiénes son las cinco ganadoras que integran Chapeaux

A las 21.30, por la pantalla de Telefe, comenzó la gran final de Popstars, el reality musical que durante los últimos dos meses ocupó el prime time del canal. En una definición cara a cara con el jurado, las finalistas escucharon una a una el veredicto y así se conocieron los nombres de las cinco ganadoras del concurso, las integrantes de Chapeaux, la nueva banda femenina del pop argentino.

Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner fueron las elegidas para formar el grupo. Las cantantes se reencontraron en la sala de ensayo, donde celebraron cada nueva incorporación entre gritos y abrazos. “Chicas, somos Chapeaux”, exclamó Kala, la última en sumarse. Ya reunidas, regresaron al estudio para festejar con Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García y posar para su primera foto como banda.

La primera imagen oficial de Chapeaux, la nueva banda pop femenina surgida de un reality show

Así fue la final de Popstars

La noche comenzó en el estudio, con Nicolás Vázquez al frente y las ocho finalistas reunidas. Después del saludo inicial, el conductor repasó el camino recorrido desde el primer casting —“20 episodios, 30 desafíos”, destacó— y presentó un video con los momentos más importantes del certamen. Al término de las imágenes, las cantantes compartieron sus sensaciones.

Micaela Dobarro, quien al comienzo del concurso había expresado que se sentía “invisible”, habló de la transformación que vivió en el reality. “Me siento muy vista y estoy muy orgullosa de haberme animado a hacer esto”, compartió. “Vine por un sueño y ese sueño comenzó a tomar razón acá, con las chicas”, expresó Oriana Ledesma. Kala, por su parte, agradeció la oportunidad y destacó el valor de haber transitado ese proceso junto a sus compañeras.

También hubo un repaso por los talleres intensivos, en los que las participantes trabajaron la voz, la interpretación y el movimiento, y se enfrentaron al desafío de grabar. En esa etapa conocieron el nombre de la banda y compartieron la convivencia, las frustraciones y las alegrías mientras buscaban un lugar entre las cinco elegidas.

María Adolfina Pérez sufrió por el suspenso que le imprimió el jurado antes de decirle que era parte de Chapeaux

“Popstars me dio esa seguridad… me dijo: ‘Mirá lo que sos. Mirá lo que podés hacer’”, destacó Mía. “Realmente es un sueño estar acá y con todas ellas”, sumó Sofi. “Estoy feliz, hicimos que valga la pena”, agregó Magalí, también entre lágrimas.

Luego llegó el momento más esperado: la selección final. Una a una, las cantantes se encontraron cara a cara con el jurado y escucharon el veredicto. Las elegidas pasaron a la sala de ensayo de Chapeaux, donde cada nueva llegada desató una celebración entre abrazos y lágrimas de alegría.

La primera en saber que formaría parte de Chapeaux fue Juana. Sentada en un sillón frente al jurado, escuchó las devoluciones y no pudo contener la emoción cuando le confirmaron que integraría la nueva banda de pop. Luego llegó el turno de Mía, otra de las seleccionadas. En su caso, los evaluadores destacaron su voz y su versatilidad. “Nos encantó conocerte, tenés una dulzura hermosa”, cerró Nicki Nicole.

Kala Bidner, la última en sumarse al grupo

Oriana, en cambio, fue la primera en enterarse de que quedaba fuera del grupo. Tras un largo momento de suspenso, Magalí recibió la confirmación de que sería una de sus integrantes y rompió en llanto. A ella se sumó Adolfina, la cuarta elegida. Más tarde, Micaela y Sofía Helmich se despidieron del concurso. La última en sentarse frente al jurado fue Kala, quien completó la formación.

LAs cinco elegidas posaron sobre el final del envío con Nico Vázquez y el jurado

“Siento que estoy en un sueño. Es una locura”, compartió Kala antes de pegar un grito y correr al encuentro de sus compañeras. El programa cerró con el estreno del primer videoclip oficial de Chapeaux: “Me provoca”, la canción que las participantes llevaban semanas ensayando y que finalmente se presentó con las voces de las cinco ganadoras.

Chapeaux tendrá su primer show en el Movistar Arena el 21 de enero de 2027.

Una a una, las integrantes de Chapeaux

Con 18 años, Mía Piñeiro fue la primera participante en ser anunciada como finalista. Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla Prensa Telefé

Mía Piñeiro (18 años). Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla, y además de cantar tiene interés por la fotografía artística. Durante la anteúltima gala, donde se presentó frente a su familia, el jurado destacó la naturalidad con la que enfrentó el desafío. “Es que ellos siempre estuvieron apoyándome cada vez que canté y tenerlos acá en primera fila fue como si estuviese practicando en casa”, respondió la joven.

Finalistas Popstars 2026 Prensa Telefé

Magalí Altamirano (19 años). La joven ya cuenta con experiencia en el mundo del espectáculo: este año se incorporó al elenco del regreso de Soy Luna, la producción de Disney+. En Popstars había sido la primera participante en asegurarse un lugar en la casa, gracias a su interpretación de “Vértigo”, una canción de Torres.

Hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría, Kala Bidner tiene 21 años y ya cuenta con experiencia sobre el escenario: en 2022 interpretó el Himno Nacional Argentino antes de un amistoso de la Selección contra Estonia Prensa Telefé

Kala Bidner (21 años). Es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría y comenzó a construir su trayectoria musical antes de ingresar al reality. En 2022 fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido amistoso entre la Selección Argentina y Estonia, una experiencia que le permitió presentarse ante un público internacional.

Además de su vocación musical, Juana Distefano, de 19 años, tiene una importante presencia en las redes sociales: desde 2015 comparte videos en YouTube, donde reúne a más de 100.000 suscriptores Prensa Telefé

Juana Distefano (19 años). Además de dedicarse al canto, tiene una presencia consolidada en las redes sociales. Desde 2015 mantiene un canal de YouTube, donde comparte videos de su vida cotidiana y reúne a más de 100.000 suscriptores. Su participación en el certamen le permitió mostrar una faceta artística diferente de la que habitualmente comparte con sus seguidores.

Finalistas Popstars 2026 Prensa Telefé

María Adolfina Pérez (19 años). Oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, llegó a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo, aunque su interés por la música la llevó a presentarse al programa. Durante la competencia interpretó “Girls Just Want to Have Fun”, de Cyndi Lauper, una de las actuaciones que le permitió continuar en carrera.