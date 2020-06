Por qué Carmen Barbieri no fue al programa de Lizy Tagliani, El precio justo

Carmen Barbieri estaba invitada a El precio justo pero a último momento tuvo un motivo para ausentarse Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

24 de junio de 2020 • 17:18

"Zafé de un posible contagio de coronavirus . Ese día estaba invitada al programa de Lizy (Tagliani, El precio justo , por Telefe) y no fui porque andaba con una molestia en la boca y me tengo que hacer un tratamiento de conducto. Dos veces le fallé, en realidad. Porque en otra oportunidad tuve una bronquitis, y soy asmática. Y si tosés parecés una terrorista ahora. Tengo controlado el asma, pero no fui", contó Carmen Barbieri en Confrontados , el ciclo de Canal 9 que conduce Marina Calabró.

"Si me invitaran a un programa ahora, no iría. Fui a PH Podemos hablar (Telefe) y estaba todo muy cuidado. Pero con todo esto no iría ya a un programa. Me tengo que cuidar, tengo 65 años y soy asmática . No tengo por qué arriesgarme aunque me encantaría cumplir y que sepan que estoy viva", ríe la actriz. Y agregó: "esos programas hacen falta para que la gente se ría porque si no son todas malas noticias. Hace falta un poco de aire, risas, divertimento. Hay muchos programas de humor y comedias argentinas que pueden pasar y no latas extranjeras", respondió Barbieri tras enterarse que la novela Avenida Brasil ocupará el lugar que deja El precio justo .

Sobre su hijo Federico Bal , que continúa con tratamiento oncológico , dijo: "Lo veo a Fede en el hall de entrada del edificio, cuando viene al Fleni. Se cuida mucho, está mucho mejor. El tratamiento fue fuerte pero se recuperó. Sigue haciendo quimio y le quedan todavía dos semanas pero lo vi muy bien. Después tendrá que descansar unas semanas y le harán estudios para ver cómo está y cómo sigue. Yo lo vi muy bien. Dice que está mas gordito o hinchado, pero está bien".

Carmen también tuvo tiempo para recordar a Rodrigo Bueno, de quien hoy se cumplen 20 años de su muerte : "Estos son los guantes del Potro Rodrigo que me regaló cuando terminó de hacer trece shows en el Luna Park. Hoy se cumplen 20 años de su muerte y ese día también murió Fernando Olmedo. Y hoy hace 85 años que murió Gardel y ahí murió mi abuelo Guillermo Barbieri . Así que hoy es un día.", se despidió Carmen.