Flor de la V se despidió de Mujeres de eltrece el viernes pasado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 17:20

"El viernes sentí que mi participación ya estaba", confesó Flor de la V sobre su salida de Mujeres de eltrece. "Me convocaron porque Claudia Fontán dio positivo de Covid-19 y necesitaban aislar a las chicas y cambiar a las conductoras. Fui dos semanas y la tercera ya no iba a ir, pero me llamaron de la producción pidiéndome que fuera porque Claudia no se sentía bien aún. Dije que sí y estuve toda la semana. El viernes sentí que ya estaba mi participación. Pensaba que iba a volver Claudia y cuando terminé dije al aire que era mi último día", detalló Florencia en Confrontados, en Canal 9.

Y aseguró que no se sintió incómoda en el programa. "Pero no era mi programa. Tengo otros proyectos y le quiero poner la energía a eso. Nunca sentí que Mujeres fuera mi programa. Me une una linda relación a La Flia y los cubrí cuando me llamaron pero no fue un programa concebido para mí. Es una conducción coral y soy respetuosa de eso. Iba, me pasaban los temas del día y me gustó ser parte. Además estuvieron Andrea del Boca, Flavio Mendoza, Ángela Leiva y me encantó. Amo la conducción, pero quiero un proyecto propio y lo tengo con La Flia, justamente. De todas maneras me dio pena irme, porque me encariñé con la gente y fue difícil tomar la decisión".

Finalmente, Flor opinó sobre la conducción coral de el programa. "Fue concebido así y está bien. Me gustó trabajar con María Julia Oliván y quisiera volver a cruzármela. El programa tenia diferentes segmentos. Nunca sentí tensión entre Solita Silveyra y Teté Coustarot. Es verdad que me propusieron quedarme pero fue concebido de esa manera y es difícil cambiarle la identidad. Tenía otra cosa en la cabeza. Quiero algo pensado para mí desde cero y eso me hizo tomar la decisión".